Rối loạn nhịp tim do quên uống thuốc trị bệnh tuyến giáp

TP HCMNgười bệnh 35 tuổi mắc bệnh cường giáp, hormone tuyến giáp giảm 54-840 lần bình thường, gây rối loạn nhịp tim, có nguy cơ suy tim do quên uống thuốc.

Anh Trần Phước Tuấn (quận 8) cho biết, mắc bệnh cường giáp (hormone tuyến giáp sản xuất quá mức) gần một năm nhưng hay quên uống thuốc do phải dậy từ sớm để bán hàng ở chợ. Ngày 22/5, anh thấy mệt, tim đập nhanh, tưởng làm việc lao lực nên về nhà nghỉ nhưng không đỡ. Anh tiếp tục bủn rủn tay chân, cơ thể yếu ớt nên được người nhà đến bệnh viện cấp cứu.

BS.CKI Tôn Minh Trí (khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh) chỉ định các kiểm tra cần thiết. Kết quả ghi nhận nhịp tim nhanh (173 lần một phút), những hormone tuyến giáp quan trọng như TSH còn 0,005 microIU/ml, giảm 54-840 lần; hormone T3, T4 lần lượt tăng 6-12 lần, 4-8 lần so với bình thường. Qua siêu âm tuyến giáp, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị đa nhân hai thùy tuyến giáp ở mức 2-3 (trong 5 mức độ tổn thương của tuyến giáp).

Bác sĩ Trí nhận định, bệnh nhân bị biến chứng cường giáp gây loạn nhịp tim, cuồng nhĩ (một dạng rối loạn nhịp tim nhanh) và tụt huyết áp. Nếu không cấp cứu kịp, người bệnh có thể hình thành huyết khối trong buồng nhĩ và gây tắc mạch, nguy cơ suy tim, tử vong cao. Qua siêu âm tim, chụp X-quang ngực.., tim chưa giảm sức co bóp, chưa có dấu hiệu phù phổi. Bác sĩ cho người bệnh dùng thuốc làm chậm nhịp tim, trong hai tiếng nhịp tim gần về mức bình thường.

BS.CKI Võ Trần Nguyên Duy (khoa Nội tiết - Đái tháo đường) cho biết, anh Tuấn có những triệu chứng điển hình của bệnh basedow (một trong những bệnh điển hình của cường giáp) như tăng tiết hormone tuyến giáp và tiến triển thành bướu giáp to lan tỏa. Người bệnh bị cường giáp gần một năm nhưng kiểm soát không tốt, hay quên uống thuốc dẫn đến tình trạng cuồng nhĩ. Sau hai ngày điều trị ổn định cường giáp, tim không còn đập nhanh, người bệnh xuất viện và cần tái khám định kỳ.

Anh Tuấn kể, năm 2021, em gái sinh đôi của anh phát hiện bị cường giáp và đã phẫu thuật. Đến năm 2022, khi đi khám bệnh tổng quát, anh cũng được chẩn đoán cường giáp dù không có dấu hiệu bất thường. Hai tháng sau, vùng cổ của anh có dấu hiệu phình to. Vài tháng tiếp theo, bướu tiếp tục phình to và lan rộng có thể nhìn thấy rõ. Anh tái khám và bác sĩ tiếp tục kê thuốc điều trị. Anh cho biết bướu to nhưng không cảm thấy khó chịu, ăn uống bình thường, nuốt không vướng.

Tuyến giáp của người bệnh phình. Ảnh: Đinh Tiên

Theo bác sĩ Duy, tùy vào tình trạng của người bệnh cường giáp, bác sĩ sẽ chọn phương pháp điều trị phù hợp nhất. Bước đầu, người bệnh được uống thuốc kháng giáp (thuốc giúp tuyến giáp giảm tiết hormone), iốt phóng xạ. Nếu hai phương pháp trên không đáp ứng tốt, người bệnh được phẫu thuật. Người bệnh cường giáp cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý, hạn chế thực phẩm chứa nhiều iốt, nhất là rau câu, rong biển. Để phát hiện và điều trị sớm bệnh tuyến giáp, người dân nên khám sức khỏe định kỳ thường xuyên. Người bệnh đang có vấn đề về tuyến giáp cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ.

Đinh Tiên

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi.