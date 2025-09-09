Rối loạn lo âu, cụ ông tăng huyết áp

TP HCMÔng Tình, 76 tuổi, tăng huyết áp 5 năm, nay bị hẹp động mạch cảnh, lo lắng đột quỵ khiến huyết áp cao đột ngột.

Tuần trước ông mệt nhiều, chóng mặt, huyết áp có lúc đến 210/110 mmHg, uống thuốc hạ áp chỉ giảm tạm thời, vài giờ sau tăng trở lại. BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Nội tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân đến viện trong tình trạng huyết áp cao 170-190/100 mmHg, xây xẩm, chóng mặt. Khai thác bệnh sử, bác sĩ nhận thấy ông mắc chứng rối loạn lo âu - loại rối loạn cảm xúc xảy ra khi bệnh nhân có biểu hiện dễ lo lắng quá mức, sợ hãi thường xuyên mà không có lý do rõ ràng. Bên cạnh những biểu hiện về tâm thần, người mắc hội chứng này còn mất ngủ, tim đập nhanh, đổ mồ hôi, đau đầu, chân tay run rẩy...

Theo ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, căng thẳng, bất an, rối loạn lo âu... là nguyên nhân phổ biến làm huyết áp tăng đột ngột, gây ra nhiều tác động tiêu cực đối với sức khỏe. Khi lo lắng quá mức, nồng độ các hormone cortisol và adrenaline trong cơ thể tăng lên mạnh, dẫn đến tim đập nhanh, co mạch làm giảm đường kính mạch máu. Thói quen như hút thuốc lá, dùng thức uống có cồn, ăn quá nhiều và một số loại thuốc điều trị lo âu cũng có thể làm tăng huyết áp.

Bác sĩ Tuấn hướng dẫn bệnh nhân cách giữ huyết áp ổn định sau khi xuất viện. Ảnh: Hạ Vũ

Ông Tình được xét nghiệm loại trừ tăng huyết áp do các nguyên nhân như suy thận, hẹp động mạch thận, u tuyến thượng thận, cường giáp... Bác sĩ điều chỉnh đơn thuốc huyết áp, giải thích, trấn an người bệnh đồng thời kê toa thuốc chống rối loạn lo âu. Vài ngày sau, huyết áp ông Tình ổn định ở 120/80 mmHg, hết mệt mỏi chóng mặt, tinh thần thoải mái, xuất viện.

Huyết áp tăng cao đột ngột (tăng huyết áp cấp cứu) xảy ra khi chỉ số huyết áp vượt quá 180/120 mmHg, có thể gây tổn thương tim, não, thận và mắt. Rối loạn lo âu, chế độ ăn nhiều muối, uống thuốc giảm đau nhức, không tuân thủ điều trị thuốc (bỏ thuốc hoặc uống không đủ liều), ngủ không đủ giấc hoặc thức khuya thường xuyên, mắc bệnh lý tiềm ẩn (bệnh thận, bệnh tuyến giáp, đái tháo đường...) cũng là tác nhân. Nếu không được xử trí kịp thời, bệnh có thể gây nhồi máu não, xuất huyết não, suy tim cấp, xuất huyết võng mạc gây mù...

Khi đo huyết áp, nếu chỉ số vượt quá 160/100mmHg và không có các triệu chứng đau đầu nhiều, chóng mặt, yếu tay chân, nhìn mờ, buồn nôn, nôn... thì người bệnh nằm nghỉ ngơi, sau đó kiểm tra lại sau 30 phút. Nếu chỉ không hạ hoặc người bệnh xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ tai biến mạch máu não gồm chóng mặt, mất thăng bằng, rối loạn tri giác, méo miệng, nói ngọng, yếu 1/2 người... cần đưa đến cơ sở y tế ngay.

Để phòng bệnh, mỗi người nên hạn chế rượu bia và thuốc lá, chọn thực phẩm ít muối, tránh xa đồ chiên rán, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường trái cây, rau, chất béo không bão hòa. Tập thể dục đều đặn, duy trì cân nặng hợp lý, sắp xếp thời gian làm việc - nghỉ ngơi hợp lý để kiểm soát stress, tầm soát và điều trị các bệnh mạn tính. Như ông Tình, bác sĩ khuyến cáo uống thuốc đầy đủ, tránh suy nghĩ quá mức, ngủ nghỉ hợp lý, giải trí phù hợp, thường xuyên kiểm tra huyết áp tại nhà.

Thu Hà

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi