Rối loạn chuyển hóa ở tuổi 24

TP HCMMạnh, 24 tuổi, mờ mắt, nhức đầu, mệt mỏi kéo dài, vòng bụng to, bác sĩ chẩn đoán béo phì, tăng đường huyết và huyết áp.

Kết quả đo InBody cho thấy Mạnh bị béo phì độ hai, chỉ số BMI 32, mỡ nội tạng gấp đôi ngưỡng an toàn. TS.BS Lâm Văn Hoàng, Trưởng khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chẩn đoán Mạnh bị rối loạn chuyển hóa nặng với nhiều triệu chứng như vòng eo lớn 102 cm, mức chất béo trung tính cao, nồng độ cholesterol giảm, huyết áp và đường huyết không ổn định.

Rối loạn chuyển hóa là hội chứng đặc trưng với chu vi vòng eo lớn (do mô mỡ dư thừa ở bụng), tăng huyết áp, đường huyết lúc đói bất thường hoặc kháng insulin và rối loạn lipid máu. Đây là yếu tố nguy cơ gây ra các biến chứng xơ vữa động mạch, bệnh tiểu đường, tim mạch...

Bác sĩ Hoàng đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Hoàng, rối loạn chuyển hóa thường gặp ở người trung niên do lão hóa và giảm tốc độ trao đổi chất, gây rối loạn hormone. Tuy nhiên, bệnh đang trẻ hóa do áp lực công việc, lối sống ít vận động, ăn uống kém lành mạnh, dẫn đến dư thừa năng lượng và tích mỡ. Điều trị thường tập trung kiểm soát từng vấn đề như tăng huyết áp và đường huyết, mỡ bụng, rối loạn cholesterol, kiểm soát cân nặng.

Các bác sĩ chuyên khoa nội tiết, dinh dưỡng, vận động cùng điều trị cho anh Mạnh giúp giảm cân, giảm mỡ bụng. Ngoài dùng thuốc, Mạnh giảm đồ ngọt, tăng rau xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, thịt nạc và tập luyện (chạy bộ, đạp xe, tập tạ) ít nhất 30 phút mỗi ngày.

Anh Mạnh đo InBody để kiểm tra các chỉ số cơ thể. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau ba tháng, anh giảm hơn 14 kg, vòng bụng giảm được 10 cm. Kết quả xét nghiệm cho thấy tình trạng rối loạn chuyển hóa thay đổi tích cực: đường huyết và huyết áp ổn định, chỉ số chất béo trung tính, cholesterol đều cải thiện rõ rệt.

Bạch Dương

*Tên người bệnh đã thay đổi