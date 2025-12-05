Robot phẫu thuật cắt nang ống mật chủ

TP HCMBà Thanh, 55 tuổi, đau vùng bụng trên rốn, bác sĩ phát hiện nang lớn khiến ống mật chủ giãn gấp 6 lần và phẫu thuật bằng robot cắt nang.

Kết quả siêu âm của bà Thanh cho thấy nang ở ống mật chủ giãn to 4 cm, trong khi kích thước bình thường khoảng 0,4-0,6 cm. Ảnh chụp MRI ghi nhận ống gan trái giãn đoạn 1/2 trên ống mật chủ dạng hình thoi.

Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, chỉ định phẫu thuật nội soi cho người bệnh bằng robot để cắt nang ống mật chủ, ngăn biến chứng như viêm hay tắc nghẽn đường mật. Bệnh nhân được cắt bỏ nang và túi mật, tái tạo đường mật bằng ruột non giúp dịch mật lưu thông.

Cánh tay robot hỗ trợ bác sĩ Hùng phẫu thuật cho bà Thanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ống mật chủ nằm sát tĩnh mạch cửa (mạch máu lớn) và động mạch gan, cần bóc tách cẩn thận để tránh chảy máu ồ ạt, làm tổn thương mạch máu và cơ quan lân cận. Nhờ sự linh hoạt của cánh tay robot, bác sĩ có thể bóc tách chính xác những vùng hẹp của tá tràng, tụy và mạch máu.

Hậu phẫu, sức khỏe bà Thanh ổn định, phục hồi tốt, vết mổ nhỏ, khô ráo, xuất viện sau 5 ngày, không gặp biến chứng.

Bác sĩ khám cho bà Thanh sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nang ống mật chủ là tình trạng đường mật ngoài gan hoặc trong gan giãn nở thành dạng hình thoi hoặc dạng cầu. Bình thường gan đảm nhiệm vai trò sản xuất mật để tiêu hóa thức ăn, nhưng khi nang xuất hiện, ống dẫn mật bị viêm khiến mật trào ngược vào gan.

Theo bác sĩ Hùng, bệnh hay gặp ở trẻ em, ít xảy ra ở người lớn. Khi nang ống mật chủ xuất hiện khi còn nhỏ, người bệnh vẫn sống bình thường trong nhiều năm cho đến khi các biến chứng xuất hiện. Triệu chứng điển hình gồm đau bụng, vàng da, có khi sờ thấy khối u ở hạ sườn phải... Nang ống mật chủ cần được chẩn đoán, phẫu thuật sớm, ngay cả khi không có triệu chứng để ngăn ngừa các biến chứng về sau. Nếu không phẫu thuật, dịch mật ứ đọng tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây nhiễm trùng, viêm đường mật, hình thành sỏi, ảnh hưởng chức năng gan.

Quyên Phan