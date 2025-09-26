Điều trị nang ống mật chủ thế nào?

Mẹ tôi khám sức khỏe định kỳ phát hiện nang ở ống mật chủ nhưng chưa có triệu chứng. Bệnh này do đâu, điều trị ra sao? (Liên, Tây Ninh)

Trả lời:

Nang ống mật chủ là tình trạng đường mật ngoài gan hoặc trong gan giãn nở. Bình thường gan sản xuất mật để tiêu hóa thức ăn, còn ống mật chủ vận chuyển mật từ gan qua tuyến tụy đến phần đầu tiên của ruột non (tá tràng). Tuy nhiên, khi hệ thống ống mật xuất hiện bất thường, dịch tụy chảy ngược vào trong ống mật dẫn đến hình thành nang ống mật chủ.

Nang ống mật chủ phổ biến, thường xảy ra ở nữ hơn nam giới. Bệnh để lâu không điều trị có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng bao gồm nhiễm trùng, sỏi mật, viêm tụy, xơ gan, nguy cơ ung thư đường mật tăng cao. Phương pháp điều trị chính là phẫu thuật nhằm loại bỏ hoàn toàn nang và túi mật. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật nối ống gan với ruột non để đảm bảo dịch mật lưu thông bình thường.

Hiện, phẫu thuật nội soi được ưu tiên hàng đầu, nhất là phẫu thuật nội soi có sự hỗ trợ của robot. Đây là phương pháp tiên tiến do ít xâm lấn, ít đau, thời gian phục hồi nhanh, vết mổ nhỏ, an toàn và hiệu quả nhờ các cánh tay robot linh hoạt giúp bác sĩ thao tác chính xác.

Bác sĩ Khánh gắn cánh tay robot để phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người bị nang ống mật chủ cần chẩn đoán và điều trị sớm khi chưa có triệu chứng để ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Bạn nên đưa mẹ đến các bệnh viện uy tín, có đầy đủ trang thiết bị để được khám chuyên sâu. Tùy vào nguyên nhân, bác sĩ có hướng điều trị phù hợp.

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Công Khánh

Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM