Robot 'đo ni đóng giày' thay khớp cho người bệnh

TP HCMBà Hương, 64 tuổi, thoái hóa khớp gối 10 năm, được bác sĩ thay khớp bằng robot AI với kế hoạch phẫu thuật cá thể hóa.

Bà Hương dùng đủ thuốc đông tây y, tiêm khớp và thảo dược hơn 10 năm qua song tình trạng thoái hóa ngày càng nặng. Hai khớp gối đau nhiều, phát ra tiếng lục khục, bà đi lại khó khăn phải dùng thuốc giảm đau mỗi ngày.

ThS.BS.CKI Trương Hữu Bảo, Trưởng chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết bà Hương bị thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối, sụn khớp biến mất gần như hoàn toàn, hai đầu xương va vào nhau khi chuyển động nên gây đau nghiêm trọng, thúc đẩy khớp biến dạng nhanh hơn. Nếu không sớm phẫu thuật, người bệnh có nguy cơ cao mất khả năng vận động, tổn thương chức năng gan thận do lạm dụng thuốc giảm đau thời gian dài.

Bà Hương được chỉ định thay khớp gối trái trước với sự hỗ trợ của robot Cuvis-Joint. Bác sĩ phân tích hình thái xương, tái tạo các mốc giải phẫu như thời điểm trước khi khớp bị biến dạng. Nhờ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), robot hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật cá thể hóa, gồm định vị chính xác vị trí cắt xương, vị trí đặt khớp, xác định kỹ thuật mổ, hướng cắt xương và trục chi..., dựa trên các thông số giải phẫu, hình ảnh CT 3D khớp của người bệnh.

Bác sĩ Bảo (phải) thay khớp gối cho bà Hương dưới sự hỗ trợ của robot AI Cuvis-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Với sự hỗ trợ của hệ thống camera định vị quang học theo thời gian thực, robot trực tiếp thực hiện các lát cắt xương theo đúng kế hoạch được bác sĩ phê duyệt chính xác. Bà Hương được bảo tồn tối đa cấu trúc xương lành, tránh nguy tổn thương mạch máu, thần kinh, dây chằng và các mô mềm khác. Robot còn hỗ trợ bác sĩ kiểm tra và cân bằng khoảng khớp, tối ưu cân bằng mô mềm và trục chi, tinh chỉnh ngay trong ca mổ. Sau đó, bác sĩ đặt các thành phần của khớp nhân tạo vừa vặn gần như hoàn toàn vào xương đùi và xương chày của người bệnh.

Sau mổ, bà Hương ít đau, tập phục hồi sớm hơn, ngăn ngừa nguy cơ đau mạn tính, cứng hoặc lỏng khớp, vận động tự nhiên hơn và kéo dài tuổi thọ khớp. Người bệnh mong muốn sớm thay khớp gối còn lại.

Bà Hương tập đi lại ngay sau phẫu thuật thay khớp gối. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thoái hóa khớp là bệnh mạn tính thường gặp với các triệu chứng điển hình như đau, cứng khớp, không thể đi lại. Khi các phương pháp điều trị bảo tồn dùng thuốc, vật lý trị liệu, tiêm khớp không còn hiệu quả, người bệnh cần phẫu thuật để giải phóng các cơn đau và phục hồi chức năng vận động. Bác sĩ Bảo cho hay bệnh viện Tâm Anh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai thay khớp bằng robot AI Cuvis-Joint thế hệ mới, có thể phẫu thuật chính xác trong những trường hợp khó như người bệnh béo phì nặng, hoại tử xương, biến dạng trục chi phức tạp.

Phi Hồng