Robot AI phẫu thuật chủ động thay khớp gối bệnh nhân

TP HCMBà Ngọt, 74 tuổi, được robot AI Cuvis-Joint thế hệ mới hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch thay khớp gối, chủ động cắt xương lắp khớp nhân tạo.

"Đây là ca thay khớp đầu tiên bằng robot thế hệ mới Cuvis-Joint sau khi robot này được cấp phép ứng dụng tại Bệnh viện Tâm Anh", ThS.BS.CKI Đặng Khoa Học, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Tổng quát, cho biết.

Bác sĩ Học thay khớp gối cho bà Ngọt bằng hệ thống robot Cuvis-Joint. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bà Ngọt mắc bệnh thoái hóa khớp 20 năm. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận bà thoái hóa khớp gối độ 4 ở cả hai chân - giai đoạn nghiêm trọng nhất, sụn khớp gần như không còn, hai đầu xương va chạm vào nhau khi chuyển động, gây biến dạng khớp gối, trục chi vẹo trong hơn 10 độ.

Bà được chỉ định thay khớp gối bên phải trước với sự hỗ trợ của robot AI. Bác sĩ dùng phần mềm chuyên dụng J-Planner của robot Cuvis-Joint nhận diện, phân tích chính xác hình thái xương, dựng hình, tái tạo các mốc giải phẫu dựa trên hình ảnh CT 3D của người bệnh. Robot giúp bác sĩ lập kế hoạch phẫu thuật cho bà Ngọt trên không gian ba chiều, định vị vị trí cắt xương, hướng cắt xương, trục chi, vị trí đặt khớp, xác định kỹ thuật mổ và loại khớp nhân tạo phù hợp.

Trong ca mổ, TS.BS.CKII Lê Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, tạo ra một "bản đồ GPS" để robot định vị chính xác từng mm những điểm quan trọng trên bề mặt xương thật của người bệnh, tính toán độ căng thực tế của dây chằng, các mô mềm xung quanh..., đảm bảo trùng khớp với mô hình mổ 3D đã xác lập. Sau khi thống nhất tất cả thông số, bác sĩ Tuấn đặt lệnh cho robot thực hiện cắt xương theo kế hoạch sau đó lắp khớp nhân tạo vào.

Ca mổ giúp bảo tồn tối đa cấu trúc xương lành, hạn chế tổn thương mô mềm. Ngày đầu sau mổ, bà Ngọt có thể duỗi chân thẳng, giảm đau đáng kể, ăn ngủ ngon hơn, có thể tự xuống giường và sinh hoạt cá nhân. Sau từng buổi tập vật lý trị liệu, khả năng đi lại của người bệnh cải thiện rõ rệt. Bà Ngọt mong muốn được thay khớp gối ở chân còn lại trong thời gian sớm nhất.

Bác sĩ Tuấn thăm khám cho bà Ngọt sau phẫu thuật thay khớp bằng robot. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hệ thống robot Cuvis-Joint phẫu thuật chủ động được Hàn Quốc phê duyệt năm 2020, đã thực hiện 35.000 ca phẫu thuật trên thế giới, chưa ghi nhận biến chứng nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam triển khai robot Cuvis-Joint thế hệ mới, đã phẫu thuật hơn 20 ca thay khớp bằng robot này trong 10 ngày.

Theo bác sĩ Học, với sự hỗ trợ của Cuvis-Joint, phẫu thuật thay khớp gối đạt độ chính xác hơn, tối ưu kết quả trong cả trường hợp khó như người bệnh béo phì nặng, biến dạng trục chi phức tạp. Nhờ đó, bác sĩ bảo tồn xương tối đa, giảm xâm lấn và tăng độ bền khớp, người bệnh ít đau, phục hồi nhanh hơn.

Phi Hồng