Rò động mạch cảnh - xoang hang trong não

TP HCMBà Thái, 61 tuổi, ù tai, mờ, sưng và đau mắt suốt hai tháng, bác sĩ chẩn đoán rò động mạch cảnh - xoang hang.

Kết quả MRI của bà Thái tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận vùng xoang hang bên phải có dấu hiệu bất thường, tĩnh mạch mắt giãn.

Xoang hang là một khoang tĩnh mạch nằm sâu trong nền sọ, ở hai bên yên bướm, có nhiệm vụ dẫn máu từ mắt, não về tim. BS.CKII Thi Văn Gừng, Trưởng đơn vị Can thiệp nội mạch, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết rò động mạch cảnh và xoang hang là tình trạng có một "đường thông bất thường" khiến máu đổ về xoang hang nhiều, làm tăng áp lực, gây ứ trệ, giãn các dòng máu này, trong đó có tĩnh mạch mắt.

Bác sĩ chỉ định can thiệp nội mạch cho người bệnh dưới hướng dẫn của hệ thống can thiệp mạch số hóa xóa nền (DSA). Bác sĩ luồn ống từ động mạch ở vùng bẹn để tiếp cận lỗ rò, tiếp đến, sử dụng keo y khoa chuyên dụng để bịt kín, khôi phục hướng lưu thông đúng cho dòng máu.

Êkíp can thiệp bít lỗ rò dưới hướng dẫn của hệ thống DSA. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau thủ thuật, tình trạng của bà Thái cải thiện rõ rệt, giảm đau đầu, mờ mắt, sinh hiệu ổn định, xuất viện sau hai ngày.

Theo bác sĩ Gừng, so với các phương pháp điều trị rò động mạch cảnh xoang hang như phẫu thuật mở..., can thiệp nội mạch tối ưu hơn vì ít xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện, khả năng bảo tồn chức năng thị giác cao nếu can thiệp sớm. Thời điểm can thiệp dựa trên hình ảnh chẩn đoán, bệnh lý kèm theo.

Tùy mức độ áp lực cũng như thời gian diễn tiến, người bệnh rò mạch máu não có thể xuất hiện triệu chứng từ từ hoặc bùng phát nhanh. Rò trực tiếp thường xảy ra sau chấn thương đầu hoặc vỡ túi phình. Rò gián tiếp là đường thông nhỏ từ các nhánh mạch màng cứng, diễn tiến âm ỉ hơn, thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh.

Biểu hiện bệnh thường gặp như mắt đỏ, lồi, mờ dần hoặc đau nhức, phù mi, nghe tiếng ù theo nhịp mạch, đau đầu, nhìn đôi hoặc sụp mí... Những triệu chứng này dễ nhầm lẫn với các bệnh lý về mắt nên có thể phát hiện muộn, dẫn đến điều trị không kịp thời đúng cách, nguy cơ biến chứng cao.

Nhật Thành

* Tên người bệnh đã được thay đổi