Quyết giảm cân để tăng cơ hội thụ thai

TP HCMChị Hiền, 35 tuổi, lấy chồng ba năm chưa có con, kinh nguyệt thất thường, quyết tâm giảm cân theo lời khuyên của bác sĩ để tăng khả năng thụ thai.

Vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản (IVF), Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, thụ tinh trong ống nghiệm. Lúc này chị Hiền nặng 75 kg, cao 1,54 m, chỉ số khối cơ thể 31, béo phì độ hai, xét nghiệm dự trữ buồng trứng (AMH) còn 1.3 ng/mL (phụ nữ dưới 38 tuổi chỉ số AMH trung bình 2-6,8 ng/mL). Chị bị gan nhiễm mỡ, kinh nguyệt không đều, chỉ có 2-3 lần/năm.

Bác sĩ tư vấn chị Hiền nên giảm cân trước khi làm IVF, bởi thừa cân khiến chất lượng trứng kém, lớp niêm mạc tử cung ít đáp ứng, ngăn cản phôi thai làm tổ và phát triển, giảm tỷ lệ thành công các phương pháp hỗ trợ sinh sản.

BS.CKI Phạm Thị Thu Hà, khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, giải thích thừa cân, béo phì gây rối loạn chức năng của trục dưới đồi - tuyến yên, buồng trứng dẫn đến rối loạn nội tiết, chu kỳ kinh nguyệt thưa thớt. Các tế bào mỡ cũng gây viêm mạn tính, hạn chế sự trưởng thành của nang trứng, giảm khả năng thụ thai. Chị Hiền cần giảm khoảng 10% cân nặng để cải thiện tình trạng buồng trứng cũng như chu kỳ kinh nguyệt.

Bác sĩ Hà tư vấn liệu trình giảm cân cho chị Hiền. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ các khoa Nội tiết, Dinh dưỡng, chuyên viên y học vận động giúp chị Hiền xây dựng liệu trình giảm cân an toàn, đảm bảo sức khỏe. Chị vừa sử dụng thuốc vừa cùng chồng điều chỉnh chế độ sinh hoạt như ngủ sớm hơn, ăn đủ chất với nhiều protein nạc, rau xanh, giảm lượng tinh bột, tránh đồ ăn nhiều đường, dầu mỡ, thực phẩm chế biến sẵn. Buổi sáng hai vợ chồng dậy sớm cùng đi xe đạp khoảng một tiếng. Sau hai tháng, chị giảm được 13,5 kg, kinh nguyệt đều trở lại, không còn cảm giác đói hay thèm ăn liên tục như trước.

Chị Hiền hết béo phì sau ba tháng điều trị theo liệu trình. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ tư vấn chị Hiền nên giảm thêm vài kg nữa nhằm hỗ trợ thụ tinh ống nghiệm tốt hơn. Một tháng sau, chị giảm thêm 4,5 kg, cân nặng còn 56 kg, chỉ số BMI về mức bình thường 23, gan hết nhiễm mỡ, nội tiết tố ổn định. Chị được các bác sĩ Trung tâm Hỗ trợ sinh sản thực hiện chọc hút noãn để IVF.

"Ước mơ làm mẹ của tôi sắp thành sự thật", chị Hiền cho biết sau khi kết quả nuôi cấy được ba phôi hoàn toàn khỏe mạnh, chuẩn bị chuyển vào tử cung.

Bác sĩ Hà khuyên nên duy trì cân nặng ổn định vì thừa cân, béo phì ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Thay đổi lối sống, giảm cân giúp phụ nữ béo phì ổn định chu kỳ kinh nguyệt, cải thiện khả năng thụ thai, tăng tỷ lệ thành công khi điều trị hỗ trợ sinh sản và giảm biến chứng thai kỳ.

Đức Hạnh

*Tên nhân vật đã được thay đổi