Quyết giảm béo bụng để kiểm soát mỡ gan

TP HCMÔng Văn, 52 tuổi, béo phì độ một nhưng vòng bụng 115 cm, gan nhiễm mỡ độ ba, quyết giảm cân để ngăn nguy cơ tiến triển xơ gan, suy gan.

Ông Văn tăng từ 57 kg lên 75 kg trong 5 năm, vòng bụng to nhanh, béo phì độ một với BMI 27.5. Lo gan nhiễm mỡ biến chứng, ông áp dụng các phương pháp giảm mỡ vòng hai như massage, quấn đai nóng, đánh mỡ bụng, tiêm thuốc tan mỡ trực tiếp vào vùng bụng nhưng không hiệu quả.

Kết quả xét nghiệm, siêu âm, đo InBody của ông Văn tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho thấy chỉ số mỡ nội tạng cao gấp 1,8 lần ngưỡng an toàn. ThS.BSCKII Trần Nguyễn Quỳnh Trâm, Phó khoa Nội tiết - Đái tháo đường, cho biết các biện pháp như massage, tiêm tan mỡ bụng chỉ tác động vào lớp mỡ dưới da, hiệu quả thấp và dễ tạo mỡ trở lại. Để giảm cân bền vững, ông cần được điều trị đa chuyên khoa và vận động để giảm mỡ toàn thân.

Bác sĩ Trâm phân tích các chỉ số mỡ, cơ của ông Văn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ xây dựng liệu trình giảm cân riêng biệt cho người bệnh với thuốc uống, thuốc tiêm giúp giảm lượng calo nạp vào cơ thể. Chuyên viên dinh dưỡng tư vấn cụ thể về lượng calo người bệnh nên tiêu thụ mỗi ngày. Thời gian đầu, ông giảm dần lượng bia, chỉ uống một cốc mỗi ngày, sau đó bỏ hẳn. Hạn chế các món chiên, nướng trước khi loại bỏ khỏi thực đơn đồng thời tham gia tập dưỡng sinh của khu phố, vận động khoảng một tiếng mỗi ngày.

Sau hai tháng, ông giảm 7 kg nhưng vòng bụng chưa về như mức mong muốn. Bác sĩ tư vấn thực hiện thêm một liệu trình đông hủy mỡ, tác động sâu để loại bỏ lớp mỡ thừa dưới da. 4 tuần sau khi thực hiện đông hủy mỡ, vòng bụng giảm thêm 7 cm, hiện còn khoảng 100 cm. Ông tiếp tục điều trị béo phì và đông hủy mỡ lần hai để có thể đạt chu vi vòng bụng dưới 90 cm.

Ông Văn được thực hiện liệu trình đông hủy mỡ vùng bụng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Vòng bụng trên 80 cm ở nữ và trên 90 cm ở nam giới là dấu hiệu của béo phì trung tâm (bụng bia). Tình trạng này phản ánh lượng mỡ nội tạng dư thừa, dễ gây rối loạn chuyển hóa, tiểu đường type 2, gan nhiễm mỡ, bệnh tim mạch, đột quỵ và giảm chức năng sinh lý.

Theo bác sĩ Trâm, điều trị béo phì ở tuổi trung niên thường khó hơn do trao đổi chất chậm lại, mất cơ bắp tự nhiên và thay đổi nội tiết tố (giảm estrogen ở nữ, testosterone ở nam). Khi tuổi tác tăng, mô cơ nạc giảm dần làm giảm khối lượng cơ bắp, trong khi mỡ tăng, tác động tiêu cực đến hiệu quả giảm cân. Để điều trị béo phì khoa học và bền vững, người thừa cân không nên tự ý uống, tiêm thuốc theo quảng cáo. Thay vào đó nên đi khám để được tư vấn và điều trị phù hợp theo phác đồ cá thể hóa, an toàn.

Đức Hạnh

*Tên người bệnh đã được thay đổi