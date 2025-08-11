Polyp hóa ác gây ung thư đại tràng

TP HCMÔng Châu, 63 tuổi, thỉnh thoảng đầy hơi, khó chịu, bác sĩ phát hiện polyp ở đại tràng, kết quả sinh thiết ung thư.

Chụp CT hơn 100.000 lát cắt tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 ghi nhận ông Châu dày thành đại tràng sigma (vị trí thấp nhất trong đại tràng, nối liền với trực tràng), kích thước 2,5 cm. Nội soi đại tràng ghi nhận 6 polyp dọc khung đại tràng bệnh nhân, trong đó polyp lớn 2,5 cm nằm chặn ở đại tràng sigma, bề mặt polyp biến đổi cấu trúc tuyến và vi mạch máu. Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Minh Hùng, Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, nghi ngờ ung thư, nội soi lấy mẫu sinh thiết một polyp lớn đại tràng, đồng thời cắt hết các polyp nhỏ để tránh nguy cơ tiến triển ác tính.

Kết quả CT 100.000 lát cắt phát hiện khối u (mũi tên vàng) ở đại tràng sigma của ông Châu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Giải phẫu bệnh xác định ung thư biểu mô tuyến xâm nhập (một loại ung thư đại tràng phổ biến), tế bào ung thư đã tiến triển, nguy cơ cao di căn đến các hạch bạch huyết gần đó. Bác sĩ Hùng phẫu thuật bằng robot Da Vinci Xi cắt ngang trực tràng sigma dưới polyp đã hóa ác tính 10 cm, cắt ngang đại tràng trên polyp 15 cm.

Kết quả kiểm tra vị trí cắt không còn tế bào ác tính, ung thư chưa xâm nhập mạch hoặc quanh thần kinh, các hạch chưa di căn. Người bệnh không cần điều trị thêm, xuất viện sau 5 ngày, tái khám định kỳ.

Êkíp phẫu thuật lấy u với sự hỗ trợ của Robot Da Vinci XI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Ung thư đại tràng phổ biến, nếu được phát hiện và điều trị sớm có thể chữa khỏi khoảng 90%. Tuy nhiên, ở giai đoạn sớm, bệnh thường không có triệu chứng hoặc triệu chứng mơ hồ, thoáng qua, dễ gây nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa khác nên thường phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn.

Khám sức khỏe, chụp CT đa lát cắt hoặc nội soi đường tiêu hóa định kỳ góp phần phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Khi có các dấu hiệu bất thường như thay đổi tính chất và hình dạng phân (phân dẹt hơn bình thường, có mùi tanh), thay đổi thói quen đại tiện, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, đau bụng dưới..., người bệnh cần đến các cơ sở y tế uy tín, có đầy đủ máy móc để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi