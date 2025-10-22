Polyp 8 cm choán trực tràng người phụ nữ

TP HCMBà Hương, 73 tuổi, đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đi ngoài phân đen, bác sĩ phát hiện polyp 8 cm chiếm gần hết lòng trực tràng.

Kết quả nội soi đại trực tràng của bà Hương tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy polyp cách bờ hậu môn 10 cm. Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Hữu Tùng, Phó giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết tổn thương tân sinh (khối u) phát triển trải rộng theo chiều ngang thay vì chiều dọc, ăn sâu như polyp có cuống thông thường.

"Polyp có kích thước 8 cm, chiếm gần hết chu vi lòng trực tràng là trường hợp ít gặp", theo bác sĩ Tùng. Polyp được chia theo ba loại dựa trên kích thước nhỏ (dưới 5 mm), vừa (5-10 mm), lớn (trên 10 mm). Trường hợp bà Hương, bác sĩ khuyến cáo cắt polyp vì nguy cơ hóa ác (ung thư) cao, phòng ngừa biến chứng.

Bác sĩ Tùng cho biết polyp kích thước lớn, có cấu trúc bất thường nên không thể cắt bằng kỹ thuật thông thường, cắt bằng thòng lọng điện. Bác sĩ cân nhắc giữa nội soi cắt dưới niêm mạc ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) hoặc đại phẫu cắt một đoạn trực tràng để lấy toàn bộ tổn thương.

Sau hội chẩn, bác sĩ quyết định chọn phương pháp ESD để bảo tồn đường tiêu hóa cho người bệnh. Tuy nhiên, khối u quá lớn nên quá trình bóc tách khó khăn vì nguy cơ chảy máu, thủng đường tiêu hóa. Bác sĩ dùng dao điện chuyên dụng để cắt xung quanh polyp, sau đó bóc tách lớp dưới niêm để lấy toàn bộ tổn thương ra khỏi thành trực tràng.

Bác sĩ Hữu Tùng đang thực hiện kỹ thuật ESD cắt khối tổn thương polyp cho bà Hương. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hai giờ thực hiện thủ thuật, người bệnh tỉnh, không có cảm giác đau, không cần nhập viện. Kết quả giải phẫu bệnh là u tuyến ống nhung mao, nghịch sản độ cao khu trú (vùng bất thường nặng, có nguy cơ tiến triển thành ung thư xâm nhập), diện cắt bệnh phẩm không còn tổn thương tức đã triệt căn. Bệnh nhân có tỷ lệ sống 5 năm cao, thường 90%, cần tái khám, theo dõi sức khỏe định kỳ.

Polyp đại tràng là khối tế bào nhỏ hình thành trên niêm mạc đại tràng do sự tăng sinh quá mức của niêm mạc. Nguyên nhân hình thành polyp trực tràng chưa được xác định. Đa số polyp lành tính, nhưng một số trường hợp có khả năng trở thành ác tính (ung thư).

Thông thường, bác sĩ thường dùng dụng cụ như kềm hay thòng lọng để bấm trọn hoặc cắt tổn thương. Nếu polyp lớn, bất thường về cấu trúc bề mặt, bác sĩ có thể dùng các thủ thuật chuyên biệt hơn để cắt polyp như kỹ thuật ESD, cắt hớt niêm mạc (Endoscopic Mucosal Resection - EMR). Đây là những phương pháp ít xâm lấn, có thể triệt căn ung thư từ giai đoạn sớm, không cần nhập viện và giảm chi phí cho người bệnh.

Bác sĩ Hữu Tùng khuyến cáo người nguy cơ cao như trên 45 tuổi, có người thân ung thư đại tràng, cần tầm soát sớm ung thư đại tràng sớm. Khi có dấu hiệu bất thường như đi tiêu ra máu, nhầy máu, mót rặn, táo bón thường xuyên, đau bụng kéo dài..., cần đi khám sớm.

Quyên Phan

*Tên người bệnh đã được thay đổi