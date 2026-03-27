Phương pháp điều trị viêm đa khớp

Dùng thuốc theo đúng chỉ định kết hợp với lối sống khoa học là phương pháp giúp kiểm soát viêm đa khớp và ngăn ngừa biến chứng.

Tình trạng đau nhức do viêm xuất hiện ở hơn 4 khớp cùng lúc được gọi là viêm đa khớp, thường liên quan đến các bệnh tự miễn cơ xương khớp, như viêm khớp dạng thấp, lupus, xơ cứng bì, viêm cơ tự miễn, đau đa cơ dạng thấp, hội chứng Sjogren...

ThS.BS.CKI Trương Trí Khoa, khoa Nội cơ xương khớp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết hiện nay chưa có phương pháp điều trị dứt điểm viêm đa khớp. Các phương pháp chủ yếu nhằm kiểm soát tốt tình trạng đau viêm ở nhiều khớp, hạn chế nguy cơ phát sinh các biến chứng liên quan, giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và duy trì sinh hoạt thường ngày.

Bác sĩ Khoa giải thích tình trạng sức khỏe cho người bệnh. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Phác đồ điều trị viêm đa khớp thường kết hợp giữa dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ và thực hiện lối sống khoa học như ăn uống đủ chất, rèn luyện thể chất thường xuyên, nghỉ ngơi đầy đủ...

Điều trị bằng thuốc gồm thuốc giảm đau, kháng viêm, chống thấp khớp tác dụng chậm... giúp giảm đau cứng khớp, giảm thương tổn do viêm ở nhiều khớp, làm chậm sự phát triển của bệnh. Trong một số trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định dùng liệu pháp sinh học để ức chế phản ứng viêm, từ đó ngăn ngừa bệnh tiếp tục phát triển nặng hơn. Bác sĩ Khoa lưu ý thuốc steroid cũng có thể được dùng dưới dạng tiêm để giảm viêm và kiểm soát cơn đau. Tuy nhiên tiêm steroid không phải là biện pháp dài lâu do có thể gây ra nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng nếu dùng thường xuyên và kéo dài.

Điều trị không dùng thuốc

Vật lý trị liệu và vận động thường xuyên có thể giúp giảm đau cứng khớp nhờ tăng tiết dịch bôi trơn khớp, tăng sức mạnh các cơ quanh khớp, làm giảm áp lực cho khớp... Các môn thể thao phù hợp gồm bơi lội, đi bộ, đạp xe... Người bệnh cần tập luyện ở cường độ hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ, ngừng lại ngay khi cảm thấy đau hoặc xuất hiện các bất thường khác.

Chế độ dinh dưỡng cần tập trung vào các thực phẩm chống viêm, giàu omega-3, canxi và chất chống oxy hóa để giảm đau, giảm sưng và bảo vệ sụn khớp. Người bệnh nên ăn kết hợp cá béo (cá hồi, cá thu...), rau xanh đậm, trái cây, dầu ôliu và hạn chế tiêu thụ thịt đỏ, đồ ăn chế biến sẵn, rượu bia, đường, muối.

Phẫu thuật có thể được xem xét nếu các khớp bị tổn thương nặng, biến dạng khớp hoặc đau nhiều hạn chế vận động dù điều trị thuốc tối ưu. Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật dựa trên vị trí, mức độ tổn thương của khớp, tình trạng các mô xung quanh và sức khỏe tổng thể của người bệnh.

Tập vật lý trị liệu giúp cải thiện tầm vận động và sức cơ cho người bệnh viêm đa khớp. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Bác sĩ Khoa cho biết nếu không được kiểm soát tốt, viêm đa khớp có thể gây ra nhiều biến chứng làm giảm chất lượng cuộc sống như biến dạng khớp vĩnh viễn, tổn thương cột sống, hội chứng ống cổ tay... Bệnh còn có thể ảnh hưởng đến các cơ quan khác như tim, phổi, mắt, da, thận...

Để hạn chế nguy cơ phát sinh biến chứng, người bệnh nên đi khám ngay khi phát hiện các dấu hiệu như thường xuyên cứng khớp và đau sưng nhiều khớp cùng lúc, cơn đau kéo dài hơn 30 phút, đặc biệt vào sáng sớm, những khớp bị đau nhức có thể sưng đỏ và hơi nóng khi chạm vào. Tình trạng sưng đau nhiều khớp tái phát trong thời gian ngắn, các triệu chứng kéo dài hơn 3 ngày. Người đã chẩn đoán mắc bệnh cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ và tái khám định kỳ để có thể điều chỉnh phác đồ điều trị nếu cần thiết.

