5 cách giúp phụ nữ bổ sung omega-3

Thêm cá béo, hạt chia, hạt lanh, quả óc chó vào chế độ ăn hàng ngày giúp bổ sung omega-3, tăng cường sức khỏe tổng thể.

Axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tim mạch, chức năng não, điều hòa nội tiết tố. Cơ thể không thể tự sản ra chất dinh dưỡng này nên cần bổ sung thông qua chế độ ăn uống. Omega-3 hỗ trợ ổn định tâm trạng, thai kỳ, sức khỏe làn da, kinh nguyệt đều đặn. Chất béo này cũng giảm nguy cơ mắc bệnh tim, hỗ trợ sự phát triển não của thai nhi. Dưới đây là những thực phẩm giàu omega-3 mà phụ nữ nên ăn thường xuyên.

Ăn cá hai lần mỗi tuần

Cá hồi, cá thu, cá mòi cung cấp EPA và DHA - hai dạng omega-3 thiết yếu. Phái đẹp nên ăn những loại cá này hai lần một tuần. Cá hồi nướng trong salad, bánh mì nướng cá mòi, cà ri cá thu là những món ngon miệng giúp bổ sung chất béo lành mạnh để tăng cường chức năng não, tim mạch.

Thêm hạt chia vào bữa sáng

Hạt chia cung cấp ALA, một loại omega-3 quan trọng khác. Mỗi ngày phụ nữ chỉ cần ăn một thìa canh loại hạt này. Người ăn chay trường có thể thêm chúng vào yến mạch, sinh tố, sữa chua, bánh.

Bổ sung hạt lanh vào bữa ăn hàng ngày

Hạt lanh xay dễ tiêu hóa hơn, có thể rắc lên salad, trộn vào bột bánh, thêm vào sinh tố. Phụ nữ ăn 1-2 thìa canh bột của loại hạt này mỗi ngày cũng góp phần cân bằng nội tiết tố, cải thiện sức khỏe làn da, giữ dáng hiệu quả.

Ăn quả óc chó trong các bữa nhẹ

Quả óc chó giòn ngon, cung cấp axit béo omega-3. Phái đẹp nên hình thành thói quen ăn một nắm nhỏ (khoảng 7-8 quả) quả óc chó mỗi ngày. Bạn cũng có thể trộn chúng trong món salad, cháo, chế biến thành bánh, sữa hạt. Ăn thường xuyên món ăn này hỗ trợ chức năng não, giảm các triệu chứng tiền kinh nguyệt.

Nấu ăn với dầu lành mạnh

Gia đình chuyển sang dùng các loại dầu như dầu hạt lanh, dầu óc chó, dầu hạt cải để trộn salad hoặc chế biến món ăn khác giúp cơ thể tăng cường hấp thụ chất béo lành mạnh. Những loại dầu này không thích hợp để nấu ở nhiệt độ cao nhưng tốt khi dùng để chấm, rưới, ướp món ăn. Chúng hữu ích cho người muốn kiểm soát tình trạng viêm và cân bằng cholesterol.

Axit béo omega-3 có vai trò quan trọng trong việc điều hòa hormone, bao gồm sản xuất hormone như testosterone, estrogen. Nồng độ hormone cân bằng góp phần duy trì sinh lý tốt hơn. Ngoài ra, phái đẹp nên tập thể dục thường xuyên, kiểm soát căng thẳng, thư giãn tinh thần.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)