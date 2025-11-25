Phụ nữ trên 50 tuổi nên thay đổi lối sống thế nào

Ngủ đủ giấc, duy trì sức khỏe cơ xương thông qua các bài tập, ăn uống lành mạnh quan trọng với phụ nữ tuổi 50.

Khi phụ nữ đến tuổi 50, cơ thể trải qua nhiều thay đổi sinh lý, do các yếu tố gây ra như biến động nội tiết tố, suy giảm trao đổi chất, lão hóa tự nhiên. Những điều này cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh mạn tính. Dưới đây là những thay đổi về lối sống mà phái đẹp độ tuổi này có thể thực hiện để bảo vệ sức khỏe.

Ưu tiên sức khỏe xương, cơ

Khi nồng độ estrogen giảm, tốc độ mất cơ và xương tăng nhanh dẫn đến teo cơ, loãng xương, dễ chấn thương. Các bài tập đơn giản như đi bộ nhanh, leo cầu thang, đi bộ nhanh, rèn luyện sức mạnh bằng dây kháng lực và tạ nên được thực hiện 3-4 lần một tuần. Phụ nữ cũng nên bổ sung khoảng 1.200 mg canxi mỗi ngày, duy trì mức vitamin D tối ưu thông qua tiếp xúc với ánh nắng, tiêu thụ 1-1,2 g protein/kg trọng lượng cơ thể, nhờ đó làm chậm quá trình mất xương, cơ.

Áp dụng lối sống tốt cho tim

Do lão hóa và suy giảm nồng độ estrogen, cấu trúc mạch máu trải qua nhiều thay đổi như xơ cứng động mạch, rối loạn chức năng nội mạc (lớp trong cùng của mạch máu) dẫn đến huyết áp cao, dễ mắc bệnh tim. Giảm nguy cơ bằng cách ăn uống lành mạnh chủ yếu gồm rau, đậu, các loại hạt, hạn chế tiêu thụ đường bổ sung, thực phẩm chế biến sẵn, chất béo bão hòa như thịt đỏ.

Chăm sóc sức khỏe tinh thần

Ở tuổi 50, phụ nữ thường gặp nhiều thách thức, thay đổi sinh lý, dễ căng thẳng. Duy trì kết nối xã hội, thường xuyên tương tác với bạn bè và gia đình, học hỏi kỹ năng mới, theo đuổi sở thích có thể thúc đẩy khả năng phục hồi cảm xúc, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức. Giữ thái độ tích cực, thể hiện lòng biết ơn, chánh niệm góp phần giữ tâm trí khỏe mạnh, hạnh phúc.

Duy trì thói quen ngủ đều đặn

Tạo thói quen ngủ đều đặn, hạn chế xem điện thoại và không uống cà phê gần giờ đi ngủ. Nhờ đó, phái đẹp có thể giảm nguy cơ ngưng thở khi ngủ, hội chứng chân không yên.

Phái đẹp kiểm soát nội tiết tố, ưu tiên bổ sung những thực phẩm tự nhiên. Hạt lanh, đậu nành, các loại hạt góp phần cân bằng estrogen. Tập thể dục, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, giảm căng thẳng cũng góp phần ổn định hormone. Phụ nữ nên chủ động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát các bệnh không lây nhiễm, chụp mật độ xương và nhũ ảnh, xét nghiệm chức năng tuyến giáp, khám mắt.

Lê Nguyễn (Theo WebMD, Times of India)