5 bài tập hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ

Yoga
Thực hiện các tư thế yoga như tư thế chó úp mặt, tư thế em bé, lạc đà, chiến binh có thể giảm căng thẳng, thúc đẩy thư giãn, cân bằng sản xuất cortisol. Phái đẹp nên làm quen với những động tác từ dễ đến khó, lắng nghe cơ thể, tránh chấn thương.
Tập tạ
Các bài tập tạ phức hợp như squat, deadlift tác động đồng thời đến nhiều nhóm cơ, kích thích giải phóng hormone tăng trưởng, estrogen - cả hai đều cần thiết để duy trì sự cân bằng nội tiết tố. Phái đẹp cần thực hiện bài tập đúng tư thế, tránh tập quá nặng, gây kiệt sức, hỏng khớp.
Plank
Cơ lõi khỏe mạnh rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và cải thiện việc sản xuất hormone. Kết hợp các bài tập như plank, xoay người, gập bụng đạp xe hỗ trợ tăng cường cơ lõi và kiểm soát hormone.
Chạy bộ
Chạy bộ giúp cơ thể sản sinh endorphin được ví như "hormone hạnh phúc", giảm cortisol và các hormone gây căng thẳng khác. Bộ môn này cũng hỗ trợ điều hòa các hormone quan trọng như estrogen, progesterone, cải thiện sức khỏe sinh sản.
Thiền định
Thiền hỗ trợ điều hòa hormone ở phụ nữ thông qua giảm căng thẳng. Căng thẳng mạn tính làm tăng nồng độ cortisol. Đây là hormone có thể gây mất cân bằng các hormone khác như estrogen và progesterone.
Lê Nguyễn (Theo Health Shots)
Ảnh: AI