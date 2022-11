Người mắc tiểu đường có nguy cơ cao bị phù hoàng điểm, đặc biệt nếu đã mắc bệnh võng mạc tiểu đường.

Phù hoàng điểm do tiểu đường là một biến chứng của bệnh võng mạc tiểu đường và là nguyên nhân phổ biến gây mất thị lực ở người mắc bệnh tiểu đường. Bệnh xảy ra khi chất lỏng tích tụ trong điểm vàng, trung tâm của võng mạc.

Có hai loại phù hoàng điểm gồm phù hoàng điểm do tiểu đường không liên quan đến trung tâm (nhẹ) và phù hoàng điểm do tiểu đường liên quan trung tâm (nặng). Cả hai loại đều được đặc trưng bởi sự dày lên của võng mạc có đường kính một mm hoặc lớn hơn.

Với bệnh phù hoàng điểm do tiểu đường nhẹ, sự dày lên không liên quan đến vùng tiểu trường trung tâm của hoàng điểm. Tiểu trường trung tâm là vùng một mm xung quanh điểm trung tâm của hố mắt, một chỗ lõm nhỏ trong hoàng điểm nơi tầm nhìn rõ nét nhất. Ở phù hoàng điểm do tiểu đường nặng, sự dày lên của võng mạc liên quan đến tiểu trường trung tâm của hoàng điểm. Bệnh thường gây mất thị lực tiến triển.

Phù hoàng điểm do tiểu đường phát triển theo thời gian, do kiểm soát lượng đường trong máu kém. Đường huyết cao liên tục làm hỏng các mạch máu nhỏ trong mắt. Ban đầu, tổn thương bắt đầu như bệnh võng mạc tiểu đường, làm giảm thị lực. Nếu không được điều trị, chất lỏng từ các mạch máu bị tổn thương này có thể rò rỉ vào điểm vàng. Đây là nguyên nhân gây ra phù hoàng điểm do tiểu đường.

Thay đổi thị lực là triệu chứng chính của bệnh phù hoàng điểm do tiểu đường. Các triệu chứng khác bao gồm: tầm nhìn bị mờ hoặc méo mó ở gần, ở trung tâm tầm nhìn; nhìn nhòe, cảm giác có chấm đen trôi trước mắt...

Người mắc tiểu đường type 1 và 2 đều có nguy cơ mắc bệnh này. Một số yếu tố khác có thể dẫn đến phù hoàng điểm ở bệnh tiểu đường như bệnh thận tiểu đường, huyết áp rất cao, mức độ chất béo cao trong máu, tích nước, mang thai...

Phương pháp điều trị phù hoàng điểm do tiểu đường bắt đầu bằng việc điều trị chính bệnh tiểu đường. Tùy vào loại hoặc mức độ nghiêm trọng của tình trạng này, người bệnh có thể cần điều trị bổ sung.

Cách phòng ngừa biến chứng phù hoàng điểm là quản lý bệnh tiểu đường và tuân theo lối sống lành mạnh. Duy trì lượng đường trong máu thích hợp, kiểm soát cholesterol và huyết áp giúp ngăn ngừa phù hoàng điểm do tiểu đường hiệu quả. Người tiểu đường nên đi khám mắt thường xuyên, để phát hiện kịp thời những thay đổi về thị lực, tránh tổn thương và biến chứng về mắt có thể xảy ra.

Theo Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, người mắc tiểu đường type 1 nên khám mắt định kỳ trong vòng 5 năm sau chẩn đoán, người tiểu đường type 2 cần khám mắt ngay khi được chẩn đoán bệnh. Phụ nữ mang thai mắc tiểu đường thai kỳ nên khám mắt thường xuyên.

