Phòng tránh đau nửa đầu khi du xuân trong thời tiết nắng nóng

Theo TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức (Trưởng khoa Nội Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM) nắng nóng ở một số vùng trong dịp Tết có thể kích hoạt các tế bào thần kinh ở vùng dưới đồi - nơi điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Vùng dưới đồi đóng vai trò quan trọng trong khởi đầu cơn đau đầu, đau nửa đầu, rối loạn tiền đình. Những cơn đau đầu do nắng nóng cũng có thể do mất nước khi du lịch xuân.

Bác sĩ Minh Đức khuyên, nếu gia đình đang sống ở vùng nắng nóng hoặc dự tính đi chơi xa dịp Tết nên nhận biết sớm các dấu hiệu cảnh báo để kiểm soát chứng đau nửa đầu sớm. Các biểu hiện thường gặp là thay đổi tâm trạng hoặc cáu kỉnh; ngáp và khó chịu; đau đầu cấp tính, âm ỉ hoặc đau nhói; đau ở mặt hoặc cổ; nhạy cảm ánh sáng; âm thanh; buồn nôn...

Để giảm đau nửa đầu do nhiệt, bạn nên theo dõi thời tiết và các triệu chứng của bản thân. Các cơn đau nửa đầu có thể bắt đầu vài giờ sau khi nhiệt độ tăng đột biến. Nếu bạn phát hiện ra mình nhạy cảm với nhiệt độ tăng thì hãy ghi nhật ký đau đầu để nhờ bác sĩ tư vấn và có cách quản lý.

Nhiệt độ nắng nóng khi du lịch ngoài trời nên lưu ý phòng tránh đau đầu. Ảnh: Freepik

Người thường bị đau đầu, đau nửa đầu nên uống nhiều nước và các chất lỏng bổ dưỡng khác khi chơi Tết. Gia đình mang theo một chai nước mát lớn để uống thường xuyên, nếu cần có thể hẹn giờ hoặc sử dụng ứng dụng nhắc nhở uống nước. Nếu bạn không thích nước lọc, có thể dùng trà gừng, sữa hạnh nhân, sữa hạt điều, nước ép hoặc sinh tố các loại rau cải, dưa lưới, dưa chuột... Ngay khi triệu chứng đau nửa đầu xuất hiện như ngáp hoặc khó chịu, bạn nên uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ để ngăn chặn hoặc giảm thiểu cường độ, thời gian của cơn đau. Bạn có thể ngồi trong một căn phòng mát mẻ hoặc nằm xuống và thư giãn. Chứng đau nửa đầu có thể trở nên tồi tệ hơn vào mùa xuân, với những tác nhân như nhiệt, độ ẩm, phấn hoa mùa hè, mất nước, ánh sáng tự nhiên, giấc ngủ thay đổi do ngày dài hơn. Bạn nên ngủ đủ giấc, ăn các bữa lành mạnh và tập thể dục thường xuyên. Khi có hiện tượng đau đầu, giải pháp là tắm nước ấm hoặc tắm bồn, chườm khăn, túi chườm ấm hoặc một chai nước ấm lên đầu, mặt, cổ. Nếu cơn đau tiếp tục khó chịu, bạn nên liên hệ với bác sĩ để được đánh giá và điều trị.

Những cơn đau đầu do nắng nóng sẽ trùng hợp với các triệu chứng khác của bệnh liên quan đến nhiệt như đổ mồ hôi nhiều, chóng mặt và nhịp tim tăng nhanh. Người dễ bị đau đầu khi trời nóng cần phân biệt các triệu chứng kiệt sức và say nắng với chứng đau nửa đầu, rối loạn tiền đình do nóng. Các triệu chứng kiệt sức vì nóng thường bao gồm đau đầu, đổ mồ hôi, độ ẩm cao, chóng mặt, mạch yếu, tăng tốc, chuột rút cơ bắp, buồn nôn. Triệu chứng say nắng như đầu nhói, buồn nôn và ói mửa, da khô, nóng, co giật, hoang mang, mất ý thức... Say nắng là trường hợp khẩn cấp và cần được chăm sóc y tế ngay lập tức.