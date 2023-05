Phòng biến chứng bàn chân đái tháo đường thế nào?

Tôi bị đái tháo đường 5 năm, gần đây các vết loét lâu lành nên rất lo gặp biến chứng. Bác sĩ cho tôi hỏi phòng ngừa thế nào? (Châu Văn, 56 tuổi, An Giang)

Trả lời:

Bàn chân đái tháo đường là biến chứng phức tạp của bệnh đái tháo đường, do đó, phòng ngừa đóng vai trò rất quan trọng. Người bệnh đái tháo đường cần điều trị tích cực, thường xuyên nhằm kiểm soát đường huyết và các yếu tố khác như: huyết áp, tình trạng lipid máu. Các biện pháp thông thường giúp người bệnh phòng ngừa các biến chứng bàn chân đái tháo đường cũng như biến chứng chung như chế độ ăn uống phù hợp, duy trì vận động thể dục đều đặn, uống thuốc đúng liều, đủ lịch.

Người bệnh nên theo dõi đường huyết hằng ngày, thường xuyên giữ vệ sinh tay chân, tự quan sát bàn chân để phát hiện các vết nứt da, phồng rộp da, vết chai.... Vệ sinh bàn chân với nước sạch, xà phòng, lau khô bằng khăn mềm bàn chân và các kẽ ngón chân, tránh gây tổn thương da ngay sau rửa chân. Không ngâm chân trong nước, nước nóng hay nước có sử dụng các cây lá khi có triệu chứng đau nhức mà không nghe theo khuyến cáo của bác sĩ.

Người bệnh đái tháo đường không đi chân trần, mang giày dép chật, cắt móng chân đúng cách. Chọn giày dép phù hợp bảo vệ bàn chân, bỏ thuốc lá và các thói quen bất lợi cho sức khỏe. Không tự cắt hay dùng thuốc xử lý các vết chai chân, không sử dụng các biện pháp bảo vệ hay điều trị vấn đề bàn chân mà không được bác sĩ tư vấn.

Chăm sóc, masage bàn chân và chọn giày dép phù hợp người đái tháo đường phòng biến chứng bàn chân. Ảnh: Freepik

Các triệu chứng cần lưu ý như đau nhức, đau cách hồi, tê buốt, cảm giác lạnh, nóng bàn chân, đi lại khó khăn. Các dấu hiệu có thể quan sát gồm bất thường về da do biến chứng của bệnh, do nhiễm trùng, nấm hoặc bất thường về bàn chân do tổn thương, biến dạng xương.

Các tiến bộ trong y tế hỗ trợ rất nhiều cho việc phòng ngừa, điều trị các biến chứng của nhiễm trùng vết loét bàn chân đái tháo đường, mang lại chất lượng cuộc sống cho người bệnh. Nếu người bệnh phát hiện có các triệu chứng bất thường ở bàn chân nên đi khám bác sĩ chuyên khoa Nội tiết - Đái tháo đường để được tư vấn, điều trị hiệu quả. Người bệnh không nên chủ quan những vết thương nhỏ ở chân vì rất dễ nhiễm trùng, gây nhiều biến chứng nguy hiểm đến sức khỏe.

TS.BS Lâm Văn Hoàng

Cố vấn khoa Nội tiết - Đái tháo đường, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM