Phình đĩa đệm khác thoát vị thế nào?

Tôi được chẩn đoán phình 3 đĩa đệm đốt sống cổ, bệnh này khác gì thoát vị đĩa đệm? (Thu Hương, 51 tuổi)

Trả lời:

Đĩa đệm là cấu trúc nằm giữa các đốt sống của cột sống, gồm hai mâm sụn mỏng ở mặt trên và dưới giúp cố định đĩa đệm với thân đốt sống, nhân nhầy ở vị trí trung tâm và vòng xơ bao quanh nhân nhầy.

Theo thời gian, đĩa đệm bị thoái hóa khiến các vòng collagen phía ngoài của bao xơ bị yếu, áp lực từ nhân nhầy đẩy bao xơ phình hoặc lồi ra, gọi là tình trạng phình đĩa đệm. Nếu tình trạng diễn tiến nặng hơn, phần bao xơ bên ngoài bị rách làm nhân nhầy thoát ra khỏi vị trí gọi là thoát vị đĩa đệm.

Phình và thoát vị đều là những bệnh lý của đĩa đệm xảy ra theo cùng một cơ chế, chỉ khác nhau về mức độ tổn thương. Phình đĩa đệm nhẹ hơn thoát vị đĩa đệm, ít gây ra chèn ép thần kinh nên ít biểu hiện triệu chứng hơn, tuy nhiên có thể tiến triển thành thoát vị nếu không được phát hiện và điều trị sớm.

Nhiều người bị phình đĩa đệm không có triệu chứng, chỉ phát hiện bệnh khi chụp MRI cột sống, đến khi đĩa đệm thoát vị, chèn ép vào dây thần kinh, thì mới cảm thấy đau, tê, yếu cơ.

Chụp cộng hưởng từ MRI giúp bác sĩ chẩn đoán phình và thoát vị đĩa đệm. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trường hợp chị bị phình đĩa đệm ở cổ, các cơn đau có thể xảy ra ở hai bên cổ, vùng lưng, cơn tê ở cánh tay, đau gần hoặc giữa hai bả vai, đau lan đến vai, cánh tay và đôi khi cả bàn tay và ngón tay, cơn đau tăng lên khi cúi hoặc xoay cổ.

Bệnh nhân khi thấy các triệu chứng đau kể trên cần tới bệnh viện để khám trực tiếp, giúp loại trừ, phân biệt với các cơn đau do co cứng cơ, thoái hóa đốt sống, viêm cột sống dính khớp, loãng xương thậm chí ung thư xương... Phình và thoát vị đĩa đệm thường được điều trị theo cùng một phác đồ. Bác sĩ có thể kê đơn thuốc giảm đau, chống viêm, giãn cơ, kết hợp tập vật lý trị liệu. Để tránh phình đĩa đệm tiến triển thành thoát vị đĩa đệm hoặc thoát vị đĩa đệm nặng hơn, bạn nên duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng để không tạo áp lực lên cột sống, tránh hút thuốc lá vì có thể làm yếu đĩa đệm.

Nhân viên văn phòng không nên ngồi quá lâu, người lao động nặng cần tránh tư thế cong lưng, gập người quá mức, nhất là khi nâng vật nặng. Vận động thể chất thường xuyên, nhất là các bài tập tăng cường sức mạnh cho cơ lưng và cơ bụng giúp hỗ trợ cột sống, phòng tránh phình và thoát vị đĩa đệm.

ThS.BS Hoàng Thị Quỳnh Anh

Khoa Cơ xương khớp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội