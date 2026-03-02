Phẫu thuật thông ruột người ung thư dạ dày giai đoạn cuối

Hà NộiBà Hằng, 55 tuổi, ung thư dạ dày giai đoạn 4, bụng chướng căng, được bác sĩ phẫu thuật để nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa, cải thiện thể trạng.

Bà Hằng ung thư dạ dày di căn, xâm lấn gây tắc ruột, đang điều trị chăm sóc giảm nhẹ và nuôi dưỡng qua đường truyền tĩnh mạch. Bà đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám trong tình trạng suy kiệt, rối loạn nước điện giải, thiếu máu, suy dinh dưỡng nặng, gầy độ ba.

ThS.BS.CKII Lê Văn Lượng, Khoa Ngoại tổng hợp, ghi nhận bụng của bà Hằng chướng căng. Kết quả chụp CT cho thấy ung thư dạ dày đã tiến triển, mức độ di căn xâm lấn toàn bộ đại tràng gây tắc ruột, nguy cơ vỡ ruột gây viêm phúc mạc, nhiễm trùng cao. Song, bác sĩ Lượng đánh giá ruột non chưa bị di căn, có thể phẫu thuật giải quyết tắc ruột, khôi phục nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa, nâng cao thể trạng cho người bệnh để tiếp tục điều trị.

Bụng người bệnh chướng khí, ứ đọng dịch tiêu hóa, quai ruột giãn rộng trên ảnh chụp CT. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nội soi kiểm tra ổ bụng bệnh nhân ghi nhận nhiều dịch tự do, các quai ruột giãn căng, bác sĩ đánh giá không thể thao tác nội soi nên chuyển mổ mở. Khi phẫu thuật, bác sĩ phát hiện u hang vị dạ dày 8x10 cm, có nhiều nhân di căn xâm lấn chèn ép các tạng lân cận, các quai ruột tắc giãn, có quai giãn lớn đến 6 cm, không còn phẫu trường để tiếp cận. Do đó, êkíp chọn vị trí quai ruột phía đoạn đầu quai ruột tắc để mở lỗ, đưa ống sonde vào hút 2,5 lít dịch tiêu hóa nâu đen cùng thể tích khí lớn, nhờ vậy các quai ruột của người bệnh xẹp, giải phóng được phẫu trường. Lần lượt, bác sĩ phẫu tích các quai ruột dính vì ung thư di căn xâm lấn, mở thông hỗng tràng, đặt sonde nuôi dưỡng tiêu hóa.

Hậu phẫu, bụng bà Hằng không còn chướng, được nuôi dưỡng đường ruột qua ống mở thông hỗng tràng.

Bác sĩ Lượng phối hợp bác sĩ dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn cá thể hóa, ưu tiên thức ăn lỏng, mềm, tinh, nhuyễn, đầy đủ thành phần. Bác sĩ hướng dẫn người thân của bà Hằng chế biến thực phẩm, bơm 250-300 ml mỗi lần qua sonde, duy trì 5-6 lần một ngày kết hợp truyền sữa nhỏ giọt qua đêm để người bệnh nhận đủ tổng năng lượng, đảm bảo dinh dưỡng.

Khi thể trạng người bệnh hồi phục tốt hơn, các bác sĩ ung bướu sẽ hội chẩn dựa trên kết quả giải phẫu bệnh, hóa mô miễn dịch và xét nghiệm gene và đưa ra phác đồ hóa trị, dùng thuốc phù hợp. Nếu đáp ứng điều trị, sức khỏe bệnh nhân có thể ổn định. Một số người bệnh ở giai đoạn 4 đáp ứng hóa trị có thể giảm giai đoạn hoặc phẫu thuật tiếp để cắt bỏ u nguyên phát, theo bác sĩ Lượng.

Bác sĩ Lượng phẫu thuật cho bà Hằng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Globocan năm 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 16.200 ca mắc mới ung thư dạ dày, đứng thứ 5 trong số các bệnh ung thư thường gặp và hơn 13.200 ca tử vong.

Bác sĩ Lượng khuyên người khỏe mạnh nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm để sớm phát hiện các triệu chứng nghi ngờ. Phòng ung thư dạ dày bằng cách tránh các yếu tố nguy cơ như không hút thuốc, uống rượu, hạn chế món cay nóng và quá mặn, hun khói, lên men, thực phẩm chế biến sẵn. Tăng cường ăn rau xanh, trái cây, duy trì cân nặng hợp lý, vận động thường xuyên. Nên điều trị triệt để các bệnh lý dạ dày mạn tính như viêm loét, vi khuẩn HP, polyp... Người bệnh phát hiện ung thư tiến triển cần đến khám ở các cơ sở y tế chuyên khoa để bác sĩ kiểm tra và đưa ra phương pháp phù hợp, không nên từ chối điều trị tránh làm mất cơ hội chữa khỏi, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Thanh Long