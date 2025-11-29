Loét đường tiêu hóa sau uống rượu hoa quả

Hà NộiÔng Bình, 57 tuổi, rát họng sau khi uống rượu trái cây tự ngâm, bác sĩ nội soi ghi nhận tổn thương lan tỏa từ miệng, họng, thực quản đến dạ dày.

Ông Bình khó chịu ở họng ngay sau uống rượu, song khi đau rát, khó nuốt, nghẹt mũi kéo dài mới đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám, kết quả nội soi họng cho thấy niêm mạc phù nề, sung huyết. Bác sĩ nhận thấy đây không phải viêm mũi đơn thuần nên chỉ định nội soi đường tiêu hóa trên.

Kết quả nội soi tiêu hóa ghi nhận tổn thương nặng từ phần mềm phía sau miệng xuống dạ dày. Niêm mạc ở vùng họng và dạ dày bệnh nhân phù nề, đỏ rực, mềm và dễ chảy máu, xuất hiện nhiều vết loét nông phủ lớp màng trắng. Thực quản của người bệnh cũng bị phù nề, bong tróc, một số vết loét dài khoảng 1/3 chu vi, đáy loét phủ màng trắng, có dấu hiệu hoại tử.

TS.BS Vũ Trường Khanh, Trưởng khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy, đánh giá tổn thương của ông Bình khác hẳn các vết loét do viêm mạn tính, trào ngược dạ dày thực quản hay nhiễm vi khuẩn HP. Các tổn thương này có đặc điểm giống như bị hóa chất ăn mòn. "Nguyên nhân gây viêm loét nặng có thể do rượu hoa quả mà người bệnh đã uống", bác sĩ Khanh nói.

Bác sĩ Khanh nội soi tiêu hóa trên cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Khanh, một số loại rượu tự ngâm, rượu kém chất lượng hoặc rượu công nghiệp không rõ nguồn gốc có thể gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa trên (bao gồm họng, thực quản và dạ dày). Cồn và các chất hóa học trong rượu có thể ăn mòn lớp niêm mạc bảo vệ, làm mất hàng rào bảo vệ tự nhiên, dẫn đến viêm, loét, chảy máu. Tác hại này xảy ra nhanh hơn nếu rượu có nồng độ cao, pha tạp chất độc hại hoặc người uống có bệnh nền như viêm dạ dày mạn, trào ngược... Tổn thương ăn mòn do hóa chất có thể tiến triển nhanh, dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng, chảy máu, thủng thực quản. Trường hợp kéo dài có thể gây hẹp thực quản, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng nuốt và hấp thu dinh dưỡng.

Bác sĩ tư vấn ông Bình tạm thời hạn chế ăn uống qua đường miệng để giảm nguy cơ tổn thương thêm, sử dụng thuốc bảo vệ niêm mạc, thuốc ức chế tiết acid dạ dày.

Sau một tháng điều trị, kết quả nội soi kiểm tra cho thấy niêm mạc họng và thực quản bắt đầu lành, vết loét giảm đỏ, lớp giả mạc mỏng đi. Tình trạng ở dạ dày và hành tá tràng cũng cải thiện rõ rệt. Người bệnh cần theo dõi định kỳ, ưu tiên các món mềm và dễ nuốt, chia thành nhiều bữa nhỏ trong ngày. Tránh dùng các loại đồ uống và thực phẩm có cồn, gia vị cay, đồ quá nóng hoặc quá lạnh.

Bác sĩ Khanh khuyến cáo mọi người hạn chế sử dụng các loại rượu tự ngâm, tuyệt đối không mua loại không rõ xuất xứ hoặc không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Nếu sau khi uống rượu bị rát họng, khó nuốt, đau ngực, nôn ra máu hoặc đau bụng, cần đến ngay cơ sở y tế để kiểm tra.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi