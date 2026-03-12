Phẫu thuật nội soi triệt căn ung thư đại tràng cho cụ bà 90 tuổi

TP HCMBà Chẩn, 90 tuổi, nặng 35 kg, thể trạng suy kiệt, nhiều bệnh nền, được bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối ung thư đại tràng kết hợp nạo vét hạch.

Bà Chẩn đau bụng âm ỉ, đau nhiều sau khi ăn nhưng nghĩ do rối loạn tiêu hóa, tự mua thuốc uống. Khi triệu chứng kéo dài không giảm, ăn uống kém, mệt mỏi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám.

Kết quả chụp CT cho thấy đoạn cuối ruột non chui vào đại tràng, lan dài đến đại tràng ngang. Thành đại tràng ngang tại vị trí đầu khối lồng dày lên bất thường, kèm nhiều hạch mạc treo phì đại.

BS.CKII Nguyễn Quốc Thái, Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết đây là trường hợp lồng ruột đi rất xa, kích thước khối lồng dài. Tuy nhiên, dòng máu nuôi đoạn ruột trong khối lồng vẫn còn, chưa gây hoại tử hay thủng ruột. Tuy nhiên, nội soi phát hiện khối u sùi lớn ở đại tràng ngang gây hẹp lòng đại tràng, ống soi không thể đi qua. Sinh thiết cho kết quả ung thư biểu mô tuyến, mức độ biệt hóa vừa.

Bác sĩ Thái (ngoài cùng, bên trái) đang thực hiện phẫu cắt khối lồng ruột cho bà Chẩn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Thái, bà Chẩn đến viện trong tình trạng suy kiệt, đồng mắc nhiều bệnh lý mạch vành mạn tính, từng đặt stent mạch vành, đang sử dụng thuốc chống đông máu. Nếu dùng thuốc kháng tiểu cầu khi phẫu thuật, nguy cơ chảy máu cao, ngưng thuốc chống đông máu sẽ tiềm ẩn khả năng hình thành huyết khối trong stent, gây nhồi máu cơ tim. Bên cạnh đó, gây mê và phẫu thuật xâm lấn có thể tạo áp lực lên hệ tuần hoàn, trong khi khả năng đáp ứng điều hòa huyết áp ở người cao tuổi suy giảm. Người già cũng có thể gặp tình trạng vết mổ lâu lành do dinh dưỡng kém và quá trình lão hóa.

Mặc dù phẫu thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro song sau các bác sĩ hội chẩn quyết định phẫu thuật triệt căn cho bà Chẩn. "Phẫu thuật mới có thể vừa giải quyết tình trạng lồng ruột, vừa điều trị ung thư", bác sĩ Thái nói. Nếu không phẫu thuật, bà Chẩn có nguy cơ tắc ruột hoàn toàn gây đau bụng dữ dội, ung thư tiến triển, xâm lấn hoặc di căn, làm mất cơ hội điều trị triệt để.

Trước mổ, bà được ngưng thuốc chống đông một tuần trước mổ, đồng thời điều trị nâng đỡ, bổ sung dinh dưỡng, cải thiện thể trạng. Êkíp chọn phương pháp phẫu thuật nội soi với mục tiêu rút ngắn thời gian mổ và gây mê. Bà Chẩn được cắt gần toàn bộ đại tràng, nối hồi tràng - đại tràng sigma thuận lợi, trong thời gian ngắn nhất

Hậu phẫu, người bệnh có thể ngồi, tập thở và vận động nhẹ nhằm phòng ngừa viêm phổi ứ đọng.

Điều dưỡng chăm sóc bà Chẩn sau ca phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau 10 ngày, bà Chẩn được xuất viện trong tình trạng ổn định, có thể ăn cơm. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u đã được cắt trọn, chưa ghi nhận hạch di căn, ung thư đại tràng giai đoạn 2B. Người bệnh không cần điều trị bổ trợ thêm.

Lồng ruột là bệnh lý thường gặp ở trẻ em, trong đó khoảng 90% không tìm thấy nguyên nhân rõ ràng, thường liên quan đến viêm hạch. Lồng ruột ở người lớn ít gặp và đa số có nguyên nhân thực thể, phổ biến nhất là khối u lành tính hoặc ác tính. Triệu chứng gồm đau bụng từng cơn, chướng bụng, buồn nôn, nôn ói, bí trung tiện và đại tiện. Lồng ruột ở người lớn tuổi thường không điển hình, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường nên dễ bị bỏ qua.

Người lớn tuổi đột ngột chán ăn, mệt nhiều, bụng chướng hoặc đau kéo dài nên khám sớm. Không nên tự ý dùng thuốc giảm đau hay thuốc nhuận tràng tại nhà vì có thể làm lu mờ triệu chứng hoặc gây biến chứng nguy hiểm.

Quyên Phan