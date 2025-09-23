Phẫu thuật não xâm lấn tối thiểu cứu người đột quỵ

TP HCMÔng Nghĩa, 53 tuổi, đột quỵ xuất huyết não nặng, được phẫu thuật xâm lấn tối thiểu với sự hỗ trợ của công nghệ AI, phục hồi vận động sau vài ngày.

Ông Nghĩa đột ngột đau đầu dữ dội, ngã quỵ, yếu liệt nửa người trái, nói ngọng, được người nhà đưa vào bệnh viện địa phương. Kết quả chụp CT sọ não cho thấy ông xuất huyết não bán cầu phải, chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để can thiệp. Lúc này, huyết áp ông Nghĩa cao 153/94 mmHg, cơ lực tay trái chỉ còn 2/5, chân trái 3/5, tri giác giảm dần. Hình ảnh chụp chiếu cho thấy khối máu tụ trong não phải khoảng 6 cm, gây phù não, chèn ép não thất bên phải, đẩy đường giữa sang trái 4 mm.

Ngày 23/9, ThS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ, Khoa Phẫu thuật Thần kinh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết tình trạng ông Nghĩa nguy kịch, cần phẫu thuật gấp để loại bỏ máu tụ, giải phóng chèn ép đồng thời chấm dứt vòng xoáy viêm độc tính gây phù não và mở rộng vùng tổn thương, bảo tồn tối đa mô lành.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy ổ xuất huyết lớn trong não ông Nghĩa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hội chẩn, người bệnh được chỉ định phẫu thuật lấy máu tụ bằng kỹ thuật phẫu thuật não xâm lấn tối thiểu (MIS) với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Bác sĩ rạch đường nhỏ trên da đầu, dùng khoan mài cao tốc mở một "lỗ khóa" nhỏ khoảng 2 cm trên hộp sọ. Ống chuyên dụng BrainPath được đưa vào sâu trong não, chọn lọc theo các rãnh tự nhiên, bác sĩ tách mô não sang hai bên để tạo hành lang an toàn tiến sâu đến khối máu tụ mà không làm tổn thương mô lành.

Bác sĩ đang phẫu thuật lấy khối máu tụ cho ông Nghĩa bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dưới kính vi phẫu AI Zeiss Kinevo 900 với hình ảnh 3D, êkíp xác định chính xác vị trí khối máu tụ, quan sát rõ từng chi tiết mạch máu nhỏ, bóc tách lấy sạch máu tụ mà không gây thêm sang chấn. Vật liệu cầm máu FloSeal được sử dụng để giảm nguy cơ tái xuất huyết.

Sau ca mổ, ông Nghĩa tỉnh táo, không cần nằm phòng hồi sức, vết mổ khô sạch. Ba ngày sau, bệnh nhân hồi tỉnh tốt, tri giác cải thiện, vận động chân dần phục hồi. Kết quả chụp CT kiểm tra cho thấy khối máu tụ đã được lấy sạch, não thất chỉ còn ép nhẹ, đường giữa trở lại bình thường. Người bệnh được theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh hiệu, đồng thời phòng ngừa nguy cơ tái xuất huyết. Sau khi được tầm soát, điều trị ổn định bệnh nền và các yếu tố nguy cơ đột quỵ, ông Nghĩa xuất viện và tiếp tục phục hồi chức năng với bài tập thiết kế riêng.

Bác sĩ khuyến cáo người có bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn lipid máu... cần khám sức khỏe định kỳ, tuân thủ điều trị, duy trì lối sống lành mạnh. Khi xuất hiện triệu chứng bất thường như yếu liệt, nói khó, méo miệng, đau đầu dữ dội... cần đưa ngay đến cơ sở y tế có chuyên môn cấp cứu đột quỵ để được can thiệp kịp thời.

Phượng Thy

*Tên người bệnh đã được thay đổi