Phẫu thuật kép chữa ngực sa trễ và thừa da bụng

TP HCMChị Nhung, 43 tuổi, sau sinh con thứ ba ngực chảy xệ, da thành bụng giãn nhão, được bác sĩ phẫu thuật đặt túi ngực và tạo hình bụng giúp thon gọn.

ThS.BS.CKI Huỳnh Bá Tấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết chị Nhung bị sa trễ tuyến vú (ngực) hai bên độ ba, da thừa và bụng rạn, nhiều vết ngang, dọc, nhăn nheo. Sa trễ ngực là tình trạng vị trí nhũ hoa di chuyển xuống dưới và vào trong so với vị trí bình thường do không có cơ nâng đỡ.

Tình trạng này xảy ra do tăng cân khi mang thai khiến da vùng ngực và bụng bị kéo căng. Sau sinh con và ngừng cho con bú, bụng xẹp, ngực giảm kích thước để lại da thừa ở ngực, bụng, kém đàn hồi. Tác động khi cho con bú, vắt sữa cùng những ảnh hưởng của nội tiết tố khiến ngực có xu hướng chảy xệ. Hai tình trạng này có thể xuất hiện đồng thời ở phụ nữ sau sinh.

Bác sĩ tư vấn phẫu thuật treo sa trễ kết hợp thu da vùng bụng cho chị Nhung nhằm giảm chảy xệ ngực, cắt da thừa để vùng bụng thon gọn. Trước điều trị, chị được tầm soát ung thư vú kết quả bình thường.

Êkíp loại bỏ khối da kích thước 25 cm gồm da và mỡ thừa, siết cơ thành bụng, kéo căng phần da còn lại để tạo hình vùng bụng. Bác sĩ Tấn bóc tách mô tuyến vú ra khỏi bao da xung quanh rồi khâu xếp nếp mô vú, cắt bớt da thừa, đặt túi ngực, tạo hình khuôn ngực. Quá trình mổ, bác sĩ không cắt bỏ bất kỳ mô tuyến vú nào để tránh giảm thể tích bầu ngực và hạn chế tối đa nguy cơ tạo sẹo, giữ quầng vú, nhũ hoa, đồng thời đảm bảo thẩm mỹ.

Hậu phẫu, chị Nhung ổn định sức khỏe, xuất viện sau hai ngày.

Êkíp khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh: Minh Tâm

Sa trễ ngực có ba cấp độ và phương pháp điều trị khác nhau như nâng ngực nội soi, nâng ngực treo, nâng ngực kết hợp thu gọn quầng nhũ hoa. Bác sĩ Tấn cho hay sa trễ tuyến vú sau sinh không phải yếu tố nguy cơ gây ung thư nhưng làm chị em căng thẳng, thiếu tự tin, ngại gần gũi chồng. Phẫu thuật này cần thực hiện ở bệnh viện đa khoa có đầy đủ máy móc hiện đại, bác sĩ có chuyên môn. Phụ nữ mắc các bệnh tim mạch hoặc đang mang thai, trong thời kỳ kinh nguyệt không nên thực hiện treo sa trễ ngực.

Sau phẫu thuật, người bệnh cần chú ý vệ sinh đúng cách, ăn uống đủ dinh dưỡng, chế độ sinh hoạt vận động phù hợp để đảm bảo cho vết thương mau lành và không để lại sẹo xấu.

Minh Tâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi