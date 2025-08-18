Phát hiện u sau 10 năm đặt túi ngực không khám tầm soát

TP HCMChị Hồng, 47 tuổi, đặt túi ngực 10 năm trước, từ đó không khám để kiểm tra ngực, nay bác sĩ phát hiện u 12 mm.

Siêu âm tại bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cuối tháng 7 ghi nhận khối u ở ngực trái của chị Hồng phân loại BIRADS 4A. BS.CKI Đỗ Anh Tuấn, khoa Ngoại Vú - Đầu Mặt Cổ, cho biết kết quả sinh thiết kim nghi u vú lành tính, nhưng hình ảnh BIRADS 4A có nguy cơ hóa ác tính 2-10%. BIRADS là hệ thống phân loại được sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh vú, mức độ nguy hiểm tăng dần từ 0 đến 6.

Bác sĩ phẫu thuật bóc tách u mà không làm tổn thương đến các ống dẫn sữa xung quanh. Hậu phẫu, sức khỏe chị Hồng ổn định, kết quả giải phẫu u lành tính.

Bác sĩ Tuấn (phải) phẫu thuật cắt u vú trái cho chị Hồng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tuấn, người đã đặt túi ngực cần tầm soát ung thư vú định kỳ, từ năm 40 tuổi nên chụp nhũ ảnh hàng năm. Chụp nhũ ảnh là kỹ thuật tầm soát ung thư vú giúp phát hiện những tổn thương nhỏ nhất và điều trị sớm nếu phát hiện bệnh. Ở phụ nữ có đặt túi ngực, một số vùng của tuyến vú có thể bị túi ngực che lấp nên cần chụp ở nhiều góc hơn bình thường nhằm quan sát hết mô tuyến vú. Trong một số trường hợp nhũ ảnh không thể thấy hết được toàn bộ mô tuyến vú, bác sĩ có thể cho siêu âm ngực bổ sung để rà soát mô vú còn lại.

Bác sĩ Tuấn lưu ý chụp nhũ ảnh có thể ảnh hưởng túi ngực nhưng rất hiếm gặp, cần thông báo trước với kỹ thuật viên về tình trạng đặt túi ngực. Từ đó, êkíp sẽ chọn góc chụp và lực ép vú phù hợp với ngực. Túi ngực thường đặt nằm phía sau mô tuyến vú. Trong khi chụp nhũ ảnh chỉ cần lấy hình ảnh của mô tuyến vú phía trước. Do đó, lực ép lên túi ngực không đáng kể.

Khối u lành tính ở vú xảy ra do thay đổi nội tiết tố và tuổi tác như u nang vú, u xơ tuyến vú, khối viêm vú, Adenosis, giãn ống tuyến vú, u nang dầu và các u lành tính khác... Hầu hết u ở vú là lành tính, không phải ung thư. Chủ động tầm soát sớm giúp phát hiện sớm khối u, xác định tính chất u, từ đó bác sĩ điều trị phù hợp.

Minh Tâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi