Phát hiện ung thư não từ dấu hiệu tưởng mãn kinh

TP HCMChị Liên, 46 tuổi, mệt mỏi, mất ngủ, da nhợt nhạt kéo dài nửa tháng tưởng mãn kinh, đi khám bác sĩ chẩn đoán ung thư não.

Chị Liên tưởng các dấu hiệu của mình do mãn kinh nên không khám, đến khi mất ngủ nặng, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM kiểm tra. Xét nghiệm máu ban đầu cho thấy chị Liên bị thiếu máu, hemoglobin (protein vận chuyển oxy trong máu) và hematocrit (tỷ lệ thể tích hồng cầu trong thể tích máu toàn phần) giảm sâu. Người bệnh có biểu hiện nói chuyện lắp bắp, không rõ tiếng, BS.CKII Phạm Thị Thanh Tâm, Trưởng đơn vị Nội Tổng quát, nghi ngờ có bất thường ở não nên chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) công nghệ cao.

Kết quả cho thấy có một khối u kích thước 3x3x4 cm nằm sâu trong não phải. U chèn ép lên hệ thống não thất gây lệch đường giữa, xung quanh u phù não lan rộng. Bác sĩ chẩn đoán u thần kinh đệm, tiên lượng khá dè dặt, chị Liên được chuyển đến Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị.

Theo bác sĩ Tâm, dấu hiệu ung thư giai đoạn sớm thường không đặc trưng, rất mơ hồ như mệt mỏi, lơ mơ, mất ngủ... nên nhiều người nhầm lẫn, bỏ qua, tạo điều kiện cho bệnh tiến triển. Trong khi đó, tế bào ung thư có khả năng "thích nghi sinh học" như kích thích hình thành mạch máu mới để nuôi khối u, thay đổi chuyển hóa năng lượng, do đó né tránh hệ miễn dịch và xâm lấn, di căn. Những biến đổi sinh học âm thầm, tích lũy theo thời gian này khiến ung thư tồn tại trong giai đoạn dài trong cơ thể mà không gây ra các triệu chứng.

Globocan 2022 ghi nhận Việt Nam có hơn 180.000 ca mắc mới ung thư và hơn 120.000 ca tử vong. Việt Nam hiện xếp vị trí 90/185 quốc gia về tỷ lệ mắc ung thư mới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự kiến đến năm 2040 số ca mắc mới ung thư tại Việt Nam tăng khoảng 59,4%, số ca tử vong do ung thư tăng khoảng 70,3%.

Hệ thống CT hơn 100.000 lát cắt hỗ trợ tầm soát toàn thân cho người đến khám. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Tâm khuyến cáo phòng ung thư bằng cách duy trì khám sức khỏe định kỳ, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ đã được xác định. Duy trì lối sống lành mạnh, hạn chế thuốc lá và rượu bia, ăn uống cân bằng, tăng cường vận động thể lực, kiểm soát cân nặng. Tiêm phòng các bệnh nhiễm trùng liên quan đến ung thư như viêm gan B hay HPV...

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi

