Sưng hạch, mệt mỏi kéo dài, sút cân nhanh là những dấu hiệu có thể xảy ra do ung thư hạch giai đoạn sớm.

Ung thư hạch là bệnh lý ác tính bắt nguồn từ hệ thống bạch huyết trên cơ thể, nơi sản xuất và lưu trữ các tế bào miễn dịch. Ở giai đoạn sớm, ung thư hạch chỉ khu trú ở một vùng hạch bạch huyết hoặc một cơ quan ngoài hạch duy nhất, chưa lan đến các hạch lân cận và các vị trí khác trên cơ thể.

PGS.TS.BS Ngô Thị Tính, Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết triệu chứng ung thư hạch giai đoạn sớm ít rõ ràng, dễ nhầm với các bệnh thông thường khiến chẩn đoán muộn, bỏ lỡ thời điểm "vàng" điều trị triệt căn. Dưới đây là một số dấu hiệu ung thư hạch giai đoạn sớm.

Sưng hạch

Một hạch nhỏ, cứng, không đau xuất hiện ở cổ, nách hoặc bẹn nhưng người bệnh có thể không nhận ra hoặc không cảm thấy khó chịu. Qua thời gian, hạch sưng to, người bệnh cảm nhận rõ hơn. Đôi khi hạch gây tức hoặc đau nhẹ khi chạm vào.

Mệt mỏi kéo dài

Người bệnh ung thư hạch giai đoạn sớm có thể cảm thấy mệt mỏi, suy nhược dù ngủ đủ giấc và ăn uống bình thường. Triệu chứng này thường xuất hiện từ từ, không giảm dù đã tăng cường nghỉ ngơi.

Sốt dai dẳng không rõ nguyên nhân

Đây là triệu chứng phổ biến của ung thư hạch Hodgkin. Người bệnh sốt nhẹ hoặc sốt cao từng cơn kèm ớn lạnh. Một số người đổ mồ hôi trộm ban đêm kèm sốt, lượng mồ hôi không nhiều nhưng có thể gây khó chịu.

Ho kéo dài, khó thở

Khi ung thư hạch ảnh hưởng đến các hạch trong lồng ngực, người bệnh có biểu hiện ho dai dẳng, khó thở, tức ngực nhẹ... Các triệu chứng này thường không đáp ứng với thuốc điều trị ho thông thường.

Sút cân không rõ nguyên nhân

Trong giai đoạn đầu, ung thư hạch có thể gây sút cân nhẹ dù người bệnh vẫn ăn uống tốt và đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ. Sút cân nghiêm trọng hơn xảy ra ở giai đoạn muộn của bệnh.

PGS Tính tư vấn cho người bệnh theo dõi hạch cổ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

PGS Tính khuyên những người có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh nên đi khám với bác sĩ chuyên khoa Ung bướu. Dựa vào vị trí hạch, kích thước, số lượng và các triệu chứng toàn thân, bác sĩ chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết.

Ung thư hạch có thể được chẩn đoán sớm thông qua sinh thiết hạch, phân tích mô bệnh học và hóa mô miễn dịch. Một số trường hợp được chỉ định thêm một số phương pháp chẩn đoán hình ảnh như chụp cộng hưởng từ (MRI), cắt lớp vi tính (CT) hoặc PET/CT để đánh giá giai đoạn ung thư hạch, mức độ lan rộng và xâm lấn để có phác đồ điều trị phù hợp.

PGS Tính cho hay người bệnh ung thư hạch phát hiện bệnh sớm, điều trị đáp ứng với phác đồ có tiên lượng tốt. Ngược lại, phát hiện muộn khi khối u lớn, ung thư đã lan rộng ngoài hệ bạch huyết, xâm lấn gan, tủy xương, phổi hoặc các cơ quan khác, người bệnh có tiên lượng kém hơn.

Thanh Long