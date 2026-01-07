Phát hiện túi phình mạch máu từ cơn chóng mặt

TP HCMBà Thu, 50 tuổi, chóng mặt hơn một tháng, bác sĩ chẩn đoán có túi phình mạch máu não.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bà Thu có một túi phình động mạch cảnh trong trái, kích thước khoảng 4x5 mm, cổ túi phình 3,5 mm, bờ túi phình không đều và có nhú phình con.

BS.CKI Dương Đình Hoàn, Trưởng đơn vị Can thiệp thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, cho biết đây là dạng tổn thương mạch máu não tiềm ẩn. Người mắc bệnh nền tăng huyết áp, rối loạn lipid máu như bà Thu có nguy cơ vỡ túi phình gây đột quỵ xuất huyết não cao hơn.

Bác sĩ chỉ định can thiệp nội mạch bằng phương pháp đặt stent thay đổi dòng chảy dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA).

Êkip đặt stent thay đổi dòng chảy cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp đưa stent (ống lưới kim loại rất mảnh) đến đúng vị trí động mạch cảnh trong trái, che phủ cổ túi phình. Stent được mở ra giúp dòng máu đi đúng hướng chính trong lòng mạch, thay vì chảy qua túi phình như trước khi can thiệp. Nhờ đó, lượng máu mới chảy vào túi phình giảm dần, túi phình xẹp dần theo thời gian. Thành mạch được "gia cố" bởi stent góp phần giảm nguy cơ vỡ túi phình trong tương lai.

Sau can thiệp, bà Thu tỉnh táo, được chỉ định duy trì thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép, kiểm soát huyết áp và mỡ máu, xuất viện sau ba ngày. Bác sĩ yêu cầu người bệnh tuân thủ dùng thuốc kháng kết tập tiểu cầu kép trong vòng 6 tháng, tái khám theo hẹn để phòng ngừa biến chứng lâu dài.

Túi phình mạch máu não thường tiến triển âm thầm, không có dấu hiệu cụ thể. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi chụp kiểm tra mạch máu não, chụp CT, MRI trong lúc khám sức khỏe định kỳ, điều trị bệnh khác. Khi túi phình vỡ, người bệnh có nguy cơ xuất huyết não nặng, tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Bác sĩ Hoàn cho hay phương pháp đặt stent thay đổi dòng chảy là bước tiến trong điều trị túi phình mạch máu não, nhất là với những túi phình cổ rộng, vị trí khó hoặc nguy cơ vỡ cao. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, giúp bảo tồn mạch máu lành, giảm rủi ro có thể xảy ra với người bệnh so với một số phương pháp truyền thống như phẫu thuật mở.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi