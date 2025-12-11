Can thiệp túi phình mạch máu cho người bệnh u não

TP HCMBà Sáu, 55 tuổi, phát hiện khối u và túi phình mạch máu ở não, được bác sĩ phẫu thuật cắt u trước khi can thiệp xử trí túi phình.

BS.CKI Dương Đình Hoàn, Trưởng đơn vị Can thiệp Thần kinh, Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thời điểm bà Sáu phẫu thuật u não, túi phình mạch máu kích thước 4x6 mm. Tuy nhiên, do u não nguy hiểm hơn nên bác sĩ ưu tiên mổ cắt u trước, theo dõi túi phình.

Sau phẫu thuật, bà Sáu khám định kỳ theo dõi sát túi phình. Lần này bà khám, chụp MRI cho thấy túi phình phát triển nhanh, trong vài tháng kích thước đã hơn 6 mm, cổ rộng, bờ túi phình không đều, kèm một đoạn nhú có nguy cơ phát triển thêm túi phình. Theo bác sĩ Hoàn, túi phình ở động mạch cảnh trong trái, nằm sát đoạn mắt là vị trí nhạy cảm, có nguy cơ vỡ nếu không can thiệp.

Bác sĩ chỉ định đặt stent thay đổi dòng chảy (flow diverter) cho người bệnh. Đây là kỹ thuật nội mạch giúp tái cấu trúc dòng máu, giảm áp lực vào thành túi, tạo điều kiện cho túi phình teo lại theo thời gian thay vì kẹp cổ hay nút coil đơn thuần để tránh nguy cơ biến chứng.

Bác sĩ Hoàn (trái) can thiệp đặt stent cho bà Sáu. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dưới sự hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ đưa ống thông siêu nhỏ vượt qua những đoạn mạch cong, lên đến đoạn mắt của động mạch cảnh trong. Bác sĩ thả mở stent đúng vị trí, trải dọc đoạn mạch chứa túi phình, che phủ hoàn toàn cổ túi, ngăn dòng máu chảy vào túi phình.

Bác sĩ Hoàn đánh giá can thiệp túi phình trên nền u não phức tạp hơn nhiều so với túi phình đơn thuần vì sự thay đổi giải phẫu, mô não phù nề, nguy cơ chảy máu cao hơn. Đặc điểm thành mạch không đều và có một nhú phình nhỏ khác ở phía đối diện đòi hỏi thủ thuật khéo léo, tránh tổn thương mạch máu, giảm rủi ro biến chứng hậu phẫu cho người bệnh.

Sau can thiệp, bà Sáu không đau đầu, không xuất hiện dấu hiệu thần kinh bất thường. Người bệnh được duy trì thuốc kháng kết tập tiểu cầu ít nhất 6 tháng để đảm bảo stent thông suốt, dùng thuốc kiểm soát mỡ máu giúp giảm nguy cơ tiến triển bệnh lý mạch máu não, tái khám theo lịch hẹn hoặc khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như đau đầu tăng dần, nôn ói, sốt...

Người mắc bệnh lý mạch máu, từng phẫu thuật não hoặc cha mẹ, anh chị em ruột... từng có túi phình hoặc xuất huyết dưới nhện; người hút thuốc lá, tăng huyết áp không kiểm soát là nhóm nguy cơ cao cần tầm soát túi phình mạch máu não định kỳ, phát hiện sớm và xử trí đúng thời điểm.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi