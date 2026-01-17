Ô nhiễm không khí có làm hen phế quản nặng hơn?

Tôi bị hen phế quản nhiều năm nay, gần đây ho nhiều hơn vào những ngày không khí ô nhiễm, hít phải bụi mịn, khói bụi. Môi trường có làm bệnh nặng hơn không? (Trần Mai, Hà Nội)

Trả lời:

Hen phế quản (hen suyễn) là bệnh lý đường hô hấp mạn tính phổ biến trên thế giới. Bệnh đặc trưng bởi tình trạng viêm mạn tính của đường dẫn khí, làm đường thở bị thu hẹp, phù nề, tiết nhiều chất nhầy. Sự thay đổi này khiến người bệnh có cơn khò khè, khó thở, ho, tức ngực.

Bụi mịn dễ xâm nhập sâu vào đường hô hấp, kích thích phản ứng viêm, làm tăng tính nhạy cảm của phế quản. Bên cạnh đó, khói xe, khí thải công nghiệp, nấm mốc, hóa chất sinh hoạt cũng góp phần làm tăng nguy cơ khởi phát cơn hen. Ô nhiễm trong nhà như khói bếp, mùi sơn, nến thơm hay bụi bặm tích tụ trong không gian kín cũng khiến triệu chứng bệnh trầm trọng hơn.

Hen phế quản do ô nhiễm không khí hiện chưa thể chữa khỏi hoàn toàn, bệnh có thể được kiểm soát hiệu quả nếu điều trị đúng. Thuốc đường phun hít vẫn là nền tảng trong điều trị hen. Với những trường hợp hen nặng hoặc khó kiểm soát, bác sĩ có thể cân nhắc chỉ định thuốc sinh học khác nhằm kiểm soát phản ứng viêm, hạn chế nguy cơ biến chứng. Song song với việc dùng thuốc, bệnh nhân cần được theo dõi đáp ứng điều trị qua tái khám định kỳ, đo chức năng hô hấp theo phác đồ.

Người bệnh cần hạn chế tối đa việc tiếp xúc với khói bụi, tránh tập luyện ngoài trời vào những ngày chất lượng không khí kém. Trong sinh hoạt hằng ngày, người bệnh tránh khói thuốc lá, bảo đảm không gian sống thông thoáng, hạn chế sử dụng bếp than, bếp dầu hoặc nấu nướng trong không gian kín. Bên cạnh đó, chủ động tiêm phòng vaccine đường hô hấp giúp giảm nguy cơ biến chứng, giảm mức độ nặng và nguy cơ tử vong ở người mắc bệnh hen phế quản.

Bác sĩ Lã Qúy Hương

Khoa Hô hấp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh