Nút mạch u máu trong gan thành công cho người phụ nữ ngoại quốc

Người phụ nữ Campuchia bị u máu trong gan, bác sĩ BVĐK Tâm Anh Hà Nội điều trị thành công bằng cách bít tắc nguồn nuôi dưỡng khối u.

3 năm trước trong một lần tình cờ đi khám sức khỏe tổng quát tại một cơ sở y tế, bệnh nhân Lea Khenadin (36 tuổi, ngụ Campuchia) phát hiện khối u máu trong gan nhưng bác sĩ nói chưa cần điều trị. Gần đây, người bệnh thường xuyên cảm thấy nóng trong người, đau tức ở vùng bụng bên phải, kèm theo có mệt mỏi và ớn lạnh về đêm.

Một người thân của bệnh nhân là bác sĩ từng học tập tại Việt Nam khuyên nên đi khám, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Vì thế, bệnh nhân quyết tâm sang Việt Nam để chữa bệnh.

Ngày 3/11, bệnh nhân đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội trong tình trạng đau, tức ở vùng hạ sườn phải. Phó giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Xuân Hiền, Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và Điện quang can thiệp, đã chụp cộng hưởng từ, xét nghiệm máu cho người bệnh. Bệnh nhân được chẩn đoán có khối u máu trong gan kích thước 60x77mm, tiềm ẩn nguy cơ vỡ gây xuất huyết. Ngoài ra còn một số u nhỏ khác kích thước dưới 18 mm rải rác cả hai bên gan.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hiền (đeo khẩu trang trắng, bên phải) cùng đồng nghiệp thực hiện nút mạch u máu trong gan cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Khối u máu lớn nằm ở hạ phân thùy VII, cùng với việc bệnh nhân có tiền sử viêm gan B nên việc phẫu thuật có thể ảnh hưởng chức năng gan hoặc suy gan. Vì thế, bác sĩ lựa chọn kỹ thuật nút mạch nhằm khống chế và thu nhỏ kích thước khối u.

Theo PGS Hiền, đây là phương pháp can thiệp tối thiểu, được thực hiện bằng cách sử dụng chất cản quang tan trong dầu (lipiodol) phối hợp với kháng sinh chống ung thư làm tắc và xơ hóa các mạch máu bên trong khối u. Trong quá trình can thiệp bệnh nhân không phải gây mê. Người cao tuổi, mắc một số bệnh lý nguy hiểm như suy tim, chức năng gan kém... có thể thực hiện phương pháp này. Nút mạch u máu là biện pháp tối ưu giúp bảo tồn chức năng gan, kiểm soát sự phát triển của khối u, không để lại sẹo.

Sau 30-45 phút, các bác sĩ đã nút mạch u máu trong gan thành công cho bệnh nhân. Một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục, ăn uống, đi lại bình thường, được xuất viện về nhà.

Trong ngày ra viện, người phụ nữ Campuchia tâm sự: "Dù điều trị tại bệnh viện trong thời gian ngắn nhưng các y tá, bác sĩ đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp, giúp tôi yên tâm, không lo lắng. Khi về nước, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người biết tới bệnh viện", chị nói.

Bệnh nhân Lea Khenadin (bên phải) cùng người nhà (áo đen bên trái) trong ngày ra viện. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo PGS Hiền, u máu trong gan xuất hiện ở nữ nhiều hơn nam. Đây là một bệnh lành tính, tiến triển khi phụ nữ mang thai và liên quan đến nồng độ hormone estrogen. Bệnh nhân người Campuchia đã sinh 3 lần nên khối u phát triển khá to. Nếu khối u phát triển to có thể vỡ gây chảy máu trong bụng.

Nguyên nhân gây u máu đến nay chưa được làm rõ, thường là do bẩm sinh. Các yếu tố liên quan đến sự phát triển của u máu gồm dùng nhiều thuốc tránh thai, uống thuốc làm đẹp da...

Thông thường, hầu hết bệnh nhân có u máu trong gan dưới 5 cm đều không có triệu chứng, chỉ phát hiện khi siêu âm hoặc khám sức khỏe. Bệnh nhân không cần can thiệp điều trị trong trường hợp này. Bác sĩ sẽ chỉ định can thiệp cho người bệnh khi có các triệu chứng như đau, tức bụng, khó chịu khi ăn uống, có nguy cơ vỡ (lồi ra bao gan, có các giả phình mạch trong khối u...) hoặc siêu âm cho thấy khối u to nhanh.

Hiện nay, phương pháp chẩn đoán phổ biến với u máu là siêu âm. Nếu nam giới có u máu cần chẩn đoán phân biệt với ung thư gan bằng cách chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ. PGS Hiền khuyên người dân nên kiểm tra sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần. Nếu có các triệu chứng của khối u, người bệnh cần đi khám để điều trị kịp thời. Phụ nữ có u máu cần tránh dùng thực phẩm chức năng hoặc các sản phẩm làm đẹp da chứa hormone estrogen, thuốc tránh thai.

Bạch Vân