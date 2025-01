Nuôi sống bé trai sinh non nặng 650 g

TP HCMBé Lucky, sinh non ở tuần thai 25, nặng 650 g, tím tái, được các bác sĩ nuôi dưỡng thành công tăng trưởng tốt.

Bé sinh mổ vào cuối tháng 11/2024, được các bác sĩ Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, áp dụng phác đồ giờ vàng nuôi dưỡng ngay khi vừa chào đời. Đây là phác đồ áp dụng các kỹ thuật cao cấp được thực hiện trong 60 phút đầu đời ngay tại phòng sinh. Bé được đặt nội khí quản, thở máy, chuyển đến Hồi sức sơ sinh (NICU) cho nhóm trẻ sinh rất non, truyền dịch, nuôi ăn đường tĩnh mạch, truyền kháng sinh phòng nhiễm khuẩn huyết...

Ngày 30/1, BS.CKII Phạm Lê Mỹ Hạnh, Trưởng khoa Sơ sinh, Trung tâm Sơ sinh, cho biết những ngày đầu bé không dung nạp đường, đường huyết tăng liên tục phải truyền insulin. Bé không ăn được trong tuần đầu. Nhờ các phương pháp can thiệp sớm, tích cực điều trị và chăm sóc, bé vượt qua thời điểm nguy kịch. Bác sĩ cai máy thở cho bé sau 9 ngày, rút nội khí quản, chuyển sang thở máy không xâm lấn, nuôi ăn qua đường miệng, chỉ số sức khỏe cải thiện tốt.

Bác sĩ Mỹ Hạnh khám cho bệnh nhi. Ảnh: Hoài Thương

Các bác sĩ và điều dưỡng thay phiên túc trực để điều chỉnh tư thế nằm, vỗ về, chuyện trò cùng bé. Hiện bé nặng 1,2 kg, được nuôi dưỡng thêm đến cuối tháng 2 để đạt ít nhất 2,5 kg thì xuất viện về nhà.

Điều dưỡng Phạm Thị Hoài Phương, trưởng tua trực cùng các đồng nghiệp trực tiếp chăm sóc bé Lucky trong hai tháng qua, cho biết bé thích nằm sấp, khi ngủ ngon thường mỉm cười. Mỗi khi bé cựa quậy, nắm giật dây nhợ dịch truyền là các điều dưỡng biết bé đi vệ sinh hoặc muốn đổi tư thế nằm. "Lúc bé cai được máy thở, ăn được sữa qua ống sonde dạ dày từ 0,5 ml dần tăng lên 1 ml, 2 ml, cân nặng cải thiện, các bác sĩ và điều dưỡng đều vui mừng", chị Phương cho hay.

Những trẻ sinh non và cực non được điều trị trong lồng ấp cần sự chăm sóc từ các y bác sĩ. Mỗi ngày, người thân của bệnh nhi được vào thăm, chuyện trò trong khoảng một giờ. Những ngày Tết, nhiều bố mẹ thuê trọ ở gần bệnh viện để có thể gần con.

Điều dưỡng Phương điều chỉnh tư thế giúp trẻ có giấc ngủ thoải mái hơn. Ảnh: Hoài Thương

Trước đây những trẻ sinh non và cực non ở tuần thai 24-25 có khả năng nuôi sống rất thấp. Tại Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, nhờ các phương pháp hiện đại, phác đồ giờ vàng, máy móc cao cấp, hàng trăm trẻ sinh non và cực non được chủ động can thiệp sớm, hỗ trợ hô hấp kịp thời.

Hoài thương