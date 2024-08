Nuôi thành công bé sinh non chỉ có 30% cơ hội sống

TP HCMBé trai chào đời ở tuần thai 28, nặng 1,2 kg, xuất huyết phổi nặng, nguy cơ tử vong khoảng 70%, được bác sĩ nuôi sống sau 2,5 tháng.

Hiện bé 3 kg, phát triển bình thường, bác sĩ không phát hiện bệnh lý ở tim, não, mắt, hệ hô hấp, tiêu hóa như thường gặp ở trẻ sinh non. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, trẻ chào đời trước 28 tuần là sinh cực non tháng, tỷ lệ sống thấp, nguy cơ gặp các vấn đề về hô hấp, thị lực, thính lực, chậm phát triển trí tuệ so với trẻ đủ tháng. Trẻ sinh càng non càng có các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng như nhẹ cân, suy hô hấp sau sinh do chức năng phổi chưa trưởng thành, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện làm tăng nguy cơ nhiễm trùng huyết, viêm phổi...

Bé chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM hôm 3/6, phản xạ thở yếu, được hồi sức ngay trên bụng mẹ, ủ ấm bằng túi bọc giữ nhiệt chuyên dụng, thở áp lực dương qua mũi ngay tại phòng sinh. Da bé dần hồng hào, có phản xạ tay chân, phản xạ thở tốt hơn, sau đó bé được đưa đến Trung tâm Sơ sinh chăm sóc đặc biệt (NICU) nuôi dưỡng trong lồng ấp, gắn máy thở không xâm lấn, bơm thuốc surfactant.

Một ngày sau, bé đột ngột trở nặng, thở mệt, nhiều lần ngưng thở, trào máu từ đường thở, phản xạ kém. Bác sĩ chẩn đoán bé xuất huyết phổi, phải đặt nội khí quản thở máy, tiên lượng nguy cơ tử vong tới 70% nên được theo dõi sát nhịp tim, nhịp thở, kịp thời xử trí nếu diễn biến xấu.

Bé được nuôi dưỡng trong lồng ấp tại Trung tâm Sơ sinh. Ảnh: Gia đình cung cấp

Siêu âm tim cho thấy bé còn ống động mạch lớn. Ống động mạch là cấu trúc ở tim thai nhi, sau sinh sẽ đóng lại trong vòng 1-2 tuần ở trẻ đủ tháng. Ống động mạch lớn dẫn đến tình trạng máu lưu thông trực tiếp từ động mạch chủ qua động mạch phổi làm gia tăng dòng máu vào hệ tuần hoàn phổi, tăng lượng máu trở về tim trái, gây xuất huyết phổi, suy tim trái.

Xuất huyết phổi có thể do nhiều nguyên nhân, trong đó phổ biến là còn ống động mạch, thường gặp ở 60% trẻ sinh non. Bé được bơm thêm một liều thuốc surfactant qua nội khí quản, kết hợp dùng thuốc điều trị giúp đóng ống động mạch.

Sau 4 ngày đặt nội khí quản, bé được chuyển sang thở máy không xâm lấn, sức khỏe tốt dần. Nhờ đáp ứng thuốc, lỗ thông ống động mạch nhỏ lại dần, không cần can thiệp phẫu thuật.

Việc nuôi dưỡng bé cũng gặp khó khăn. Hai tuần sau sinh, bé sụt cân sinh lý do sinh non. Bác sĩ bổ sung lượng dịch nuôi ăn theo đường tĩnh mạch, kết hợp tập cho trẻ ăn sữa qua đường tiêu hóa. Mỗi ngày, tình trạng sức khỏe bé cải thiện dần, tăng cân. Sau 6 tuần nuôi dưỡng trong lồng ấp, sức khỏe bé ổn định, bố mẹ thay phiên nhau ấp da kề da với con.

Chị Quyên, 28 tuổi, cho biết sinh bé sau 10 năm hiếm muộn. Cuối năm 2022, chị từng chuyển phôi thụ tinh ống nghiệm (IVF) ở bệnh viện khác, mang thai nhưng sinh non ở tuần 26, bé mất sau ba ngày do sức yếu kèm nhiễm virus RSV.

Lần này, chị mang thai, đến tuần 26 bác sĩ phát hiện cổ tử cung ngắn nên khâu vòng, tiêm trưởng thành phổi mục đích tiếp tục giữ thai song đến tuần 28 thì có dấu hiệu chuyển dạ. Chị đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM sinh.

Bác sĩ Thanh Lan khám cho bé trước xuất viện. Ảnh: Tuệ Diễm

TS.BS Đỗ Hữu Thiều Chương, Phó giám đốc Trung tâm Sơ sinh, cho rằng cơ hội sống của bé cao hơn con đầu của chị Quyên là nhờ chào đời ở tuần 28 (bé đầu mới 26 tuần thai).

"Tuy vậy, bé bệnh nặng nên quá trình nuôi dưỡng không dễ dàng, Trung tâm Sơ sinh đã dùng mọi biện pháp tập trung chăm sóc bé tốt, đảm bảo phát triển bình thường về sau", bác sĩ Chương nói.

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi