Nóng rát đầu gối là dấu hiệu bệnh gì?

Bố tôi 64 tuổi, gần đây hay bị nóng rát đầu gối. Đây là bệnh gì, có nguy hiểm không? (Thanh Mai, Hà Nội)

Trả lời:

Cảm giác đầu gối bị nóng rát không phải bệnh lý riêng biệt mà là triệu chứng có thể xuất phát từ nhiều bệnh lý và tình trạng khác nhau. Trong nhiều trường hợp, nóng rát đầu gối chỉ là phản ứng tạm thời sau vận động quá sức như chơi thể thao, mang vác vật nặng và có thể giảm khi nghỉ ngơi, chườm lạnh. Nếu tình trạng đi kèm với sưng đỏ, đau dữ dội, tê bì, khó gập duỗi gối hoặc kéo dài nhiều ngày không giảm, bạn cần đưa bố tới bệnh viện khám ngay để tìm nguyên nhân. Dưới đây là một số tình trạng có thể gây nóng rát đầu gối.

Viêm khớp gối có thể do nhiễm trùng hoặc viêm vô khuẩn (không do vi khuẩn) gây đau đớn trong khớp, cứng khớp, nóng rát đồng thời giảm phạm vi chuyển động và linh hoạt của khớp gối. Tổn thương dây thần kinh có thể gây nóng rát, đau nhói tê bì, châm chích, cảm giác kiến bò ở đầu gối khi dây thần kinh bị tổn thương hoặc chèn ép phát tín hiệu bất thường, thậm chí tự phát tín hiệu ngay cả khi không có tác động cụ thể.

Hội chứng dải chậu chày có thể gây đau, nóng rát ở đầu gối, nhất là ở phía ngoài đầu gối. Điều này xảy ra do dải chậu chày - một dải gân dài chạy dọc mặt ngoài đùi bị căng cứng và cọ xát liên tục và phần xương phía ngoài đầu gối mỗi khi gập duỗi, khiến khu vực này bị kích ứng và viêm, thường kèm các triệu chứng khác như sưng tấy khớp gối, nghe tiếng "lục cục" khi co duỗi chân.

Hội chứng đau xương bánh chè xảy ra khi khớp gối chịu áp lực lặp đi lặp lại hoặc bất thường trong vận động khiến sụn dưới xương bánh chè bị kích ứng và viêm. Hội chứng này có thể gây ra cơn đau âm ỉ, nóng rát phía trước đầu gối, quanh xương bánh chè và tăng lên khi vận động như leo cầu thang, ngồi xổm hoặc đứng dậy sau khi ngồi gập gối quá lâu.

Viêm gân bánh chè thường xảy ra ở người chạy bộ, đạp xe hoặc thường xuyên chơi các môn thể thao yêu cầu bật nhảy, đá, chạy, lặp đi lặp lại. Tình trạng gây đau âm ỉ, nóng rát phía trước đầu gối.

Bác sĩ kiểm tra gối cho bệnh nhân. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nhuyễn sụn bánh chè xảy ra khi lớp sụn dưới xương bánh chè bị mềm hoặc mòn, khiến xương bánh chè không trượt trơn tru trên xương đùi mà cọ xát bất thường. Sự ma sát đó làm khớp gối bị kích ứng và viêm, dẫn đến đau và có cảm giác nóng rát ở đầu gối. Triệu chứng thường xuất hiện và nặng hơn khi người bệnh quỳ, ngồi xổm hoặc khoanh chân.

Rách sụn chêm là sụn nằm ở khớp gối giữa xương chày và xương đùi có thể khiến gối nóng rát, sưng. Chấn thương này thường xảy ra trong khi chơi thể thao, tai nạn giao thông hoặc lao động. Ngay sau chấn thương nhiều người vẫn có thể đi đứng bình thường, thậm chí tiếp tục chơi thể thao. Nhưng sau khoảng 2-3 ngày triệu chứng rách sụn chêm mới khởi phát.

Đứt dây chằng gối xảy ra khi một hoặc nhiều trong số 4 dây chằng gối bị rách (đứt bán phần) hoặc đứt hoàn toàn sau chấn thương. Tình trạng này thường gây đau dữ dội, nhưng có thể đỡ sau vài ngày nghỉ ngơi, chỉ còn cảm giác khớp lỏng lẻo, nóng rát. Tuy nhiên, người đứt dây chằng cần được khám và đánh giá cẩn thận để điều trị, thậm chí phẫu thuật tái tạo dây chằng để tránh các tổn thương thứ phát như rách sụn chêm, thoái hóa khớp sớm.

Các tình trạng gây nóng rát đầu gối và bệnh lý khớp gối nói chung có thể phòng ngừa được. Người bệnh nên duy trì cân nặng phù hợp để tránh áp lực lớn lên khớp gối, có chế độ dinh dưỡng đa dạng giúp xương khớp chắc khỏe, tập thể dục thường xuyên, luôn khởi động trước khi tập luyện để giảm nguy cơ chấn thương, khám sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện các bất thường và điều trị.

ThS.BS Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Khoa Cơ Xương Khớp

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội