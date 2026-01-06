Nội soi phát hiện ung thư dạ dày sớm

TP HCMÔng Quang, 55 tuổi, nội soi phát hiện tổn thương nhỏ 1 cm ở dạ dày, bác sĩ xác định ung thư giai đoạn sớm.

Thạc sĩ, bác sĩ Phùng Đức Tiến, Đơn vị Nội soi, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết ông Quang trên 40 tuổi, tiền sử nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori (HP), thuộc nhóm nguy cơ cao nên chỉ định nội soi dạ dày. Kết quả nội soi cho thấy niêm mạc có tình trạng viêm teo chuyển sản, tổn thương nhỏ khoảng 1 cm. Sinh thiết mô tại vị trí tổn thương cho thấy nghịch sản nặng - ung thư dạ dày giai đoạn sớm.

Tổn thương khu trú ở lớp nông của thành ống tiêu hóa. Bác sĩ chỉ định nội soi ESD (Endoscopic Submucosal Dissection) cắt tách dưới niêm mạc nhằm lấy trọn tổn thương, bảo tồn dạ dày.

Bác sĩ Tiến thực hiện cắt hớt niêm mạc dạ dày cho ông Quang. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu can thiệp, ông Quang ổn định sức khỏe, xuất viện trong ngày. Sau khi thực hiện ESD, bác sĩ chỉ định điều trị tiệt trừ HP nhằm ngăn tiến triển tổn thương, giảm nguy cơ tái phát. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy biểu mô nghịch sản mức độ nặng, các diện cắt đều âm tính, không phát hiện bất thường. Ông Quang cần theo dõi định kỳ 6 tháng một lần, không phải điều trị phẫu thuật hoặc hóa xạ trị bổ sung.

Bác sĩ Tiến cho hay cắt tách dưới niêm mạc qua nội soi là kỹ thuật can thiệp tối thiểu, điều trị tối ưu cho ung thư sớm. Trường hợp bỏ qua "thời gian vàng", ung thư chuyển sang giai đoạn muộn buộc phải phẫu thuật cắt dạ dày, kết hợp với hóa trị, xạ trị, sử dụng thuốc trúng đích...

Ung thư dạ dày có tỷ lệ mắc mới và tử vong thuộc nhóm cao. Bệnh thường tiến triển âm thầm, hầu như không có triệu chứng đặc hiệu ở giai đoạn sớm, dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Có nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như môi trường, thói quen sinh hoạt, cơ địa, quá trình viêm mạn tính kéo dài và yếu tố di truyền, nhiễm vi khuẩn HP.

Bác sĩ Tiến khuyên những người trên 40-45 tuổi, rối loạn tiêu hóa tái diễn, gia đình có người mắc ung thư, nhiễm vi khuẩn HP, viêm teo hoặc loạn sản, nên nội soi định kỳ, khám sức khỏe theo chỉ định. Nội soi được xem là "tiêu chuẩn vàng" giúp phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn sớm để can thiệp kịp thời và hiệu quả.

Quyên Phan

*Tên bệnh nhân đã được thay đổi