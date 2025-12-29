Có cần nhịn ăn trước khi nội soi dạ dày không?

Mẹ tôi hay đau bụng, rối loạn tiêu hóa, muốn nội soi dạ dày kiểm tra. Trước khi nội soi dạ dày, mẹ tôi có phải nhịn ăn không, cần lưu ý gì? (Hiền, Tây Ninh)

Trả lời:

Trước khi nội soi dạ dày, mẹ bạn cần nhịn ăn ít nhất 6-8 tiếng, tốt nhất nên nhịn ăn qua đêm, để bảo đảm hình ảnh quan sát rõ ràng. Nếu thức ăn còn sót lại có thể che khuất tầm nhìn, làm giảm khả năng đánh giá niêm mạc và phát hiện các bất thường như viêm loét, polyp hay khối u dạ dày.

Nhịn ăn nhằm đảm bảo dạ dày rỗng trước khi nội soi và còn giảm rủi ro hít sặc. Trong một số trường hợp, dạ dày chưa được làm sạch, thức ăn và dịch dạ dày có thể trào ngược, khiến người bệnh vô tình hít vào đường thở và phổi.

Bác sĩ Phú đang nội soi dạ dày cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện, nội soi gây mê giúp giảm khó chịu cho người bệnh, nâng cao hiệu quả tầm soát. Nếu không nhịn ăn, dạ dày không rỗng trước nội soi, thuốc gây mê có thể làm giãn các cơ liên quan đến chức năng nuốt và tiêu hóa, dễ dẫn đến nôn mửa hoặc hít sặc. Người bệnh có thể uống một ít nước lọc trước khi nội soi và uống trước hai tiếng.

Nếu người bệnh bị hẹp môn vị, chậm làm trống dạ dày... có thể cần nhịn ăn lâu hơn so với bình thường. Người bệnh cũng cần báo cho bác sĩ biết nếu đang dùng thuốc chống kết tập tiểu cầu, chống đông máu, vì chúng làm tăng nguy cơ chảy máu, có thể tương tác với các thuốc khác. Bác sĩ có thể điều chỉnh liều lượng hoặc loại thuốc bạn đang sử dụng, đặc biệt trước khi thực hiện phẫu thuật hoặc thủ thuật để giảm nguy cơ chảy máu.

BS.CKI Hồ Quang Phú

Chuyên khoa Nội soi Tiêu hóa

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7