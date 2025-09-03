Khi nào cần nội soi đường tiêu hóa?

Mẹ tôi 62 tuổi, thường xuyên khó tiêu, muốn nội soi tiêu hóa kiểm tra. Phương pháp này phát hiện bệnh gì, khi nào nên nội soi? (Mai, Đồng Nai)

Trả lời:

Nội soi được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán, phát hiện nhiều bệnh lý về đường tiêu hóa, trong đó có ung thư sớm. Hệ thống nội soi giúp bác sĩ phát hiện tổn thương, u, polyp, tổ chức tiền ung thư, các ổ viêm loét rất nhỏ (chỉ vài mm), nằm dưới niêm mạc hoặc các tổn thương phẳng.

Thông thường, bác sĩ khuyến nghị tầm soát ung thư cho người từ 40 tuổi, khỏe mạnh, chưa có triệu chứng bệnh. Những người có triệu chứng bất thường kéo dài, tái lại như đau bụng, ợ nóng, ợ chua, buồn nôn, nôn mửa, khó nuốt hoặc nuốt nghẹn, đi ngoài ra máu, phân đen... cũng có thể được chỉ định nội soi.

Bác sĩ Phú nội soi dạ dày cho người bệnh bằng hệ thống máy nội soi Fujifilm 7000. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Trong quá trình nội soi, nếu phát hiện bất thường, bác sĩ có thể phóng đại hình ảnh để đánh giá, lấy mẫu mô sinh thiết, nhờ đó xác định tổn thương lành tính, chuyển sản, nghịch sản, tổn thương tiền ung thư hay ung thư. Nội soi cũng được chỉ định trong các trường hợp theo dõi bệnh mạn tính, viêm loét đại tràng, bệnh Crohn.

Nhờ sự phát triển của nhiều thiết bị hỗ trợ, nội soi có thể hỗ trợ điều trị bệnh. Với các tổn thương nhỏ, bác sĩ có thể can thiệp loại bỏ ngay trong lúc nội soi, giúp tăng hiệu quả điều trị hoặc triệt căn ung thư. Phương pháp này còn hỗ trợ xử lý cầm máu do loét dạ dày hay vỡ tĩnh mạch thực quản, thắt tĩnh mạch thực quản, đốt điểm chảy máu do xạ trị kéo dài, cắt polyp, lấy dị vật trong đường tiêu hóa...

Bác sĩ có thể thực hiện các kỹ thuật điều trị như cắt hớt niêm mạc, cắt dưới niêm mạc để loại bỏ ung thư giai đoạn sớm thông qua nội soi. Những vị trí đường tiêu hóa bị hẹp do khối u hoặc do ung thư mà không thể phẫu thuật được, bác sĩ có thể đặt stent nội soi để giải áp, giúp bệnh nhân ăn uống qua đường tiêu hóa bình thường mà không cần mở thông dạ dày ra ngoài.

Bạn nên đưa mẹ đến khám với bác sĩ chuyên khoa Tiêu hóa để có thể nội soi hay làm các xét nghiệm cần thiết theo chỉ định của bác sĩ.

BS.CKI Hồ Quang Phú

Đơn vị Nội soi Tiêu hóa

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7