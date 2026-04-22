Nội soi dạ dày có thể phát hiện ung thư sớm?

Gia đình tôi có nhiều người bị ung thư dạ dày. Tôi có nên nội soi dạ dày tầm soát ung thư sớm? (Liên, tỉnh Tây Ninh)

Trả lời:

Bạn có yếu tố nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc ung thư nên nội soi dạ dày theo định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ để có thể phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, nâng cao hiệu quả điều trị.

Nội soi dạ dày hiện được xem là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán các bệnh lý dạ dày, bao gồm ung thư. Phương pháp này hỗ trợ bác sĩ quan sát trực tiếp niêm mạc dạ dày, phát hiện các tổn thương rất nhỏ mà những kỹ thuật khác khó nhận diện.

Thông qua nội soi, bác sĩ có thể phát hiện các tổn thương từ giai đoạn sớm như viêm teo niêm mạc, dị sản ruột, loạn sản - những tình trạng tiền ung thư. Khi phát hiện vùng nghi ngờ, bác sĩ sinh thiết làm xét nghiệm giải phẫu bệnh, từ đó xác định chính xác là tổn thương lành tính hay ác tính. Phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm giúp nâng cao hiệu quả điều trị, tăng cơ hội sống cho người bệnh.

Bác sĩ Phú đang nội soi dạ dày cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện nay, sự phát triển của các hệ thống nội soi tiên tiến, độ phóng đại cao, công nghệ ánh sáng sắc nét giúp bác sĩ nhìn rõ cấu trúc vi mạch và bề mặt niêm mạc, góp phần phát hiện các tổn thương phẳng, kích thước chỉ vài milimet hoặc nằm dưới lớp niêm mạc thường bị bỏ sót khi nội soi dạ dày thông thường.

Công nghệ nhuộm màu điện tử và quang học làm tăng độ tương phản của niêm mạc, nổi bật các bất thường về cấu trúc và mạch máu. Nhờ đó, bác sĩ định hướng sớm tính chất tổn thương (lành tính hay ác tính) ngay trong quá trình nội soi. Một số hệ thống còn tích hợp công nghệ phát hiện chảy máu, mở rộng vùng quan sát hoặc tăng độ sâu trường ảnh, tăng khả năng đánh giá toàn diện các tổn thương.

Nội soi còn có vai trò trong điều trị. Khi phát hiện polyp hoặc tổn thương tiền ung thư, bác sĩ có thể cắt bỏ ngay trong lúc nội soi để ngăn ngừa tiến triển thành ung thư. Đối với ung thư dạ dày sớm, các kỹ thuật can thiệp như cắt niêm mạc (EMR) hoặc cắt tách dưới niêm mạc (ESD) được thực hiện qua nội soi, giúp loại bỏ tổn thương triệt căn mà không cần phẫu thuật mở.

Ưu điểm của các phương pháp này là ít xâm lấn, bảo tồn cấu trúc giải phẫu của dạ dày, giảm đau và rút ngắn thời gian hồi phục cho người bệnh.

BS.CKI Hồ Quang Phú

Chuyên khoa Nội soi Tiêu hóa

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7