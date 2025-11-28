Nối ống dẫn tinh sau 30 năm triệt sản

TP HCMÔng Quân, 53 tuổi, từng phẫu thuật thắt ống dẫn tinh để triệt sản 30 năm trước, nay muốn nối lại để có thêm con.

ThS.BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng đơn vị Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8, cho biết "thời gian vàng" để nối lại ống dẫn tinh là dưới 5 năm, tỷ lệ thành công gần 100%. Sau 15 năm, tỷ lệ tái thông giảm dần còn từ 70-80%.

Như ông Quân, ống dẫn tinh bị chặn 30 năm, tinh hoàn vẫn sản xuất tinh trùng. Áp lực bên trong ống dẫn tinh tăng cao suốt một thời gian dài khiến các ống nhỏ li ti trong mào tinh hoàn giãn nở nhiều dễ gây xơ hóa và tắc nghẽn thứ phát, gây khó khăn cho việc thông nối. Ngoài ra, nam giới sau 50 tuổi nồng độ testosterone giảm đáng kể, độ phân mảnh DNA tinh trùng tăng cao, nên nối ống dẫn tinh thành công vẫn không đảm bảo khả năng có con tự nhiên.

Bác sĩ chỉ định phẫu thuật "2 trong 1" gồm MESA (trích tinh trùng từ miệng nối mào tinh) kết hợp nối ống dẫn tinh cho ông Quân. Bác sĩ dùng kính vi phẫu tìm các ống mào tinh còn chứa tinh trùng sống, hút ra và chuyển đến phòng lab. Tại đây, các chuyên viên phôi học sàng lọc và tìm những tinh binh chất lượng, thu đủ số lượng cho một chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), mang đi trữ đông.

Với ống dẫn tinh, bác sĩ cắt bỏ phần mô sẹo xơ chai do triệt sản trước đây. Vì thời gian tắc nghẽn đã 30 năm, khi kiểm tra bên dưới điểm triệt sản, bác sĩ Huy ghi nhận có điểm tắc mới khiến dịch không có tinh trùng, kể cả xác tinh trùng. Bác sĩ quyết định chuyển qua kỹ thuật nối ống dẫn tinh vào ống mào tinh vi phẫu. Đây là một kỹ thuật khó và cao cấp trong tái tạo lưu thông vì miệng nối kích thước cỡ 1-2 sợi tóc. Sau hơn 120 phút, ca phẫu thuật thành công, ông Quân xuất viện sau một ngày hậu phẫu.

Dự kiến sau khoảng 3-6 tháng, tinh trùng mới được sinh ra và đẩy hết lớp tinh trùng cũ ứ đọng ra ngoài, ông Quân sẽ có cơ hội có con tự nhiên. Nếu không thể đậu thai, bác sĩ sẽ dùng mẫu tinh trùng trữ đông tiêm vào bào tương noãn (ICSC) để tạo phôi.

Bác sĩ Huy (thứ hai từ phải sang) chọc hút tinh trùng từ mào tinh ông Quân và chuyển đến phòng lab. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thắt ống dẫn tinh là phương pháp tránh thai hiệu quả và an toàn dành cho nam giới với tỷ lệ thành công cao, ít biến chứng hơn so với việc thắt ống dẫn trứng ở phụ nữ và không ảnh hưởng khả năng tình dục. Dù có thể phẫu thuật nối lại ống dẫn tinh sau khi thắt, bác sĩ khuyến cáo nam giới cân nhắc kỹ bởi việc nối lại đòi hỏi kỹ thuật phức tạp hơn và tỷ lệ thành công phụ thuộc vào thời gian từ lúc thắt đến nối lại. Thời gian càng lâu, tỷ lệ thành công càng giảm. Việc thông nối lại nên được tiến hành ở các bệnh viện có trung tâm hỗ trợ sinh sản, thuận tiện cho việc kiểm tra và trữ đông tinh trùng.

Ngay cả khi bác sĩ nối thành công, nam giới vẫn có thể gặp khó khăn trong việc có con vì chất lượng tinh trùng giảm sau nhiều năm bị chặn. Tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, với những ca thắt ống dẫn tinh trên 10 năm, bác sĩ thường chỉ định nối kết hợp lấy tinh trùng dự phòng trong lúc mổ giúp người bệnh thêm cơ hội có con trong tương lai, tránh can thiệp nhiều lần gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Đình Lâm

*Tên người bệnh đã được thay đổi