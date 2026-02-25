Những việc nên làm để tuyến giáp khỏe

Dù không thể phòng ngừa hoàn toàn bệnh tuyến giáp, song ăn uống khoa học, không hút thuốc và kiểm soát căng thẳng có thể giảm nguy cơ rối loạn nội tiết.

Tuyến giáp sản xuất các hormone quan trọng giúp điều hòa chuyển hóa, nhịp tim, thân nhiệt và nhiều hoạt động sống của cơ thể. Hiện chưa có cách nào ngăn ngừa hoàn toàn các bệnh lý tuyến giáp, đặc biệt là bệnh tự miễn. Tuy nhiên, duy trì chế độ ăn uống cân đối, bổ sung đủ iốt, ngủ đủ giấc, hạn chế căng thẳng và kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể hỗ trợ chức năng tuyến giáp và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Hạn chế thịt chế biến: Bệnh tiểu đường và bệnh tuyến giáp có mối liên hệ mật thiết. Insulin là chất điều hòa đường huyết, có thể làm thay đổi nồng độ hormone tuyến giáp, ngược lại hormone tuyến giáp cũng có thể ảnh hưởng đến insulin. Do đó, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn có thể gây rối loạn quá trình sản xuất hormone tuyến giáp, làm giảm hiệu quả điều trị các bệnh như suy giáp, cường giáp.

Duy trì thể dục đều đặn: Tập thể dục đều đặn hàng ngày góp phần cải thiện chức năng tuyến giáp. Ngược lại, lối sống ít vận động khiến nồng độ T4 (hormone tuyến giáp) giảm, làm tăng nguy cơ suy giáp. Người trưởng thành nên hoạt động thể chất ít nhất 150 phút mỗi tuần. Nếu chọn các bài tập cường độ cao như chạy bộ, tập tạ, có thể giảm tổng thời gian vận động để bảo vệ sức khỏe.

Duy trì thể dục thể thao mỗi ngày có lợi cho sức khỏe. Ảnh: Anh Chi

Quản lý căng thẳng: Căng thẳng không gây ra bệnh tuyến giáp nhưng căng thẳng kéo dài góp phần làm tăng nồng độ cortisol. Hormone này làm giảm sản xuất TSH của tuyến yên, từ đó làm giảm sản xuất hormone tuyến giáp T4 và T3. Cortisol cũng làm chậm quá trình chuyển đổi T4 thành T3 hoạt động. Cả hai quá trình này thúc đẩy suy giáp phát triển. Một số cách hỗ trợ kiểm soát căng thẳng hàng ngày bằng cách ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên, thử các liệu pháp thư giãn như thiền, thái cực quyền, bài tập hít thở, thư giãn...

Bỏ thuốc lá: Khói thuốc lá chứa các chất độc hại cho tuyến giáp như thiocyanat. Hợp chất này cản trở quá trình hấp thụ iốt, làm suy giảm sản xuất hormone giáp.

Hạn chế đồ ngọt: Bánh kẹo chứa nhiều đường, chất tạo ngọt, dễ ảnh hưởng đến sự cân bằng của vi khuẩn và nấm men trong ruột hay còn gọi là hệ vi sinh vật đường ruột. Tình trạng này thúc đẩy viêm nhiễm, tổn thương mô, làm tăng tính thấm của ruột, cho phép độc tố xâm nhập vào cơ thể.

Bổ sung vitamin D: Vitamin này cần thiết cho tuyến giáp và sức khỏe nói chung, thúc đẩy enzyme chuyển đổi T4 thành dạng hoạt động là T3. Thiếu vitamin D làm tăng nguy cơ mắc bệnh suy giáp, nhất là ở trẻ em, thanh thiếu niên, người béo phì. Nên tắm nắng để tăng cường vitamin D hoặc bổ sung các thực phẩm như sữa, trứng, gan động vật, các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi.

Anh Chi (Theo Very Well Health)