Những triệu chứng nhiễm trùng phổi ít ngờ tới

Người mắc nhiễm trùng phổi có thể gặp các triệu chứng không phổ biến như tiêu chảy, buồn nôn, ăn mất ngon, đau cơ, đau khớp.

Nhiễm trùng phổi xảy ra khi vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể, gây tổn thương, dẫn đến suy hô hấp, có thể đe dọa đến tính mạng người bệnh. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể bị nhiễm trùng phổi nhưng căn bệnh này phổ biến ở trẻ nhỏ và người già. Nguyên nhân nhiễm trùng phổi có thể là do virus, vi khuẩn, đôi khi cũng do nấm gây ra.

Triệu chứng phổ biến của nhiễm trùng phổi bao gồm ho, sốt, đau nhức cơ thể, thở khò khè, âm thanh trong phổi. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp người bị viêm phổi có thể gặp các triệu chứng ít ngờ tới khác như dưới đây.

Đau cơ, đau khớp: một số nghiên cứu cho thấy người bị nhiễm trùng phổi có thể có cảm giác đau ở các cơ ngón tay, ngón chân, đau khớp. Những cơn đau nhức này có thể do viêm trong cơ, hoặc do cơ thể bị nhiễm trùng. Đau cơ do nhiễm trùng phổi khiến người bệnh mệt mỏi, chán nản.

Mệt mỏi, ăn mất ngon: khi cơ thể chống lại nhiễm trùng, người bệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, miệng có cảm giác đắng, khô, vị giác bị ảnh hưởng gây ăn mất ngon, không hứng thú với việc ăn uống.

Nhiễm trùng phổi có thể khiến người bệnh chán ăn. Ảnh: Freepik

Buồn nôn: nhiễm trùng phổi tạo ra đờm nhiều ở cổ họng, mũi cản trở đường thở. Đờm quá nhiều khiến cơ thể tìm cách tống đờm ra ngoài thông qua cơn ho; mùi đờm gây khó chịu ở mũi, cổ họng tạo cảm giác buồn nôn.

Bệnh tiêu chảy: người bệnh bị nhiễm trùng phổi do virus có thể bị tiêu chảy trong quá trình mắc bệnh. Mọi người nên uống nhiều nước, ăn uống lành mạnh, bổ sung vitamin từ trái cây, rau củ trong thời gian này để đẩy lùi bệnh tiêu chảy và giúp cơ thể mau hồi phục

Ho ra máu: nhiễm trùng phổi thường gây ho có đờm, nhưng trong nhiều trường hợp nhiễm trùng phổi có thể gây ho ra máu. Dù là nguyên nhân gì, khi thấy đờm có màu đỏ, hồng, ho ra máu, người bệnh nên sớm đến gặp bác sĩ để có phương án điều trị thích hợp.

Nhịp thở nhanh: tốc độ hô hấp bình thường khác nhau theo từng độ tuổi. Khi bị viêm phổi, nhịp thở có thể nhanh hơn nhịp thở trung bình khoảng 20 nhịp, gây khó thở. Nghỉ ngơi, tránh hoạt động quá sức là cách giúp giảm tình trạng nhịp thở nhanh.

Môi, ngón tay và ngón chân có màu hơi xanh: Môi, ngón tay và ngón chân bắt đầu chuyển sang màu xanh khi nhiễm trùng phổi kéo dài. Triệu chứng này xảy ra do phổi bị tổn thương gây thiếu oxy.

Ngoài ra, nhiễm trùng phổi có thể gây ra lú lẫn, dễ té ngã ở người lớn, trẻ nhỏ thường bị mê man.

Tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng, bác sĩ sẽ đưa ra những chỉ định xét nghiệm khác nhau để xem phổi của người bệnh đang tổn thương ở mức độ nào.

Nhiễm trùng phổi có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên, người bệnh nên đến bệnh viện khi có các dấu hiệu sốt cao trên 39 độ, không đáp ứng hạ sốt; triệu chứng không thuyên giảm sau 2 tuần; khó thở ngay cả khi nghỉ ngơi, đau ngực không do cơn ho...

Anh Chi (Theo Very Well Health, Healthline)