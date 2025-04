Những thực phẩm giúp da sinh collagen sáng khỏe

Trái cây họ cam quýt cung cấp vitamin C, động vật có vỏ chứa chất béo tốt hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen, giúp da trắng sáng.

Collagen là một loại protein giúp da đàn hồi, thúc đẩy lưu thông máu, làm chậm các dấu hiệu lão hóa. Những thực phẩm dưới đây rất có ích cho làn da.

Lòng trắng trứng

Đây là nguồn cung cấp proline - một loại axit amin thiết yếu cho quá trình sản xuất collagen. Ăn lòng trắng trứng giúp da săn chắc và mịn màng hơn. Ngoài lợi ích cho da, thực phẩm chứa nhiều protein còn thúc đẩy phục hồi các mô, cơ. Chúng ít chất béo, dễ thưởng thức theo nhiều cách chế biến như luộc, rán, nướng...

Trái cây họ cam, quýt

Cam, chanh, bưởi rất giàu vitamin C, cần thiết cho quá trình sản xuất collagen. Vitamin C cũng bảo vệ da khỏi các gốc tự do, phòng ngừa lão hóa sớm. Những loại trái cây này cải thiện hệ thống miễn dịch, tăng cường hấp thụ sắt, giữ cho nướu và răng khỏe mạnh. Vắt một ít chanh vào nước hoặc thưởng thức một quả cam tươi để tăng cường mức collagen. Ăn hoặc uống cam quýt khi đói có thể gây khó chịu ở một số người có dạ dày nhạy cảm, dẫn đến các triệu chứng buồn nôn, đau bụng, đầy hơi.

Các loại đậu

Đậu chứa nhiều protein thực vật, thúc đẩy sản xuất collagen. Chúng cũng chứa chất chống oxy hóa bảo vệ làn da khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây ra. Ăn đậu thường xuyên hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch. Đậu đen, đậu gà hay đậu thận đều giàu chất chống oxy hóa.

Ớt chuông

Ớt chuông đỏ giàu vitamin C cần thiết quá trình sản xuất collagen. Chúng cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa chống viêm, thúc đẩy da sáng khỏe. Ăn thường xuyên loại rau này cải thiện kết cấu da, chống lão hóa, màu da tươi sáng. Bạn nên thêm chúng vào các món xào, salad hoặc bánh sandwich.

Tỏi

Tỏi chứa lưu huỳnh tăng sản xuất collagen, giúp làn da trẻ trung và săn chắc. Bên cạnh những lợi ích cho làn da, tỏi còn có đặc tính chống viêm, tăng cường miễn dịch. Gia vị này cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp chống lại nhiễm trùng.

Các loại rau lá xanh

Rau bina, cải xoăn, cải Thụy Sĩ dồi dào vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt cho làn da. Chúng chứa chất diệp lục góp phần làm tăng sản xuất collagen, bảo vệ da khỏi bị tổn thương. Những loại rau xanh này cũng giàu chất sắt, chất xơ và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác.

Động vật có vỏ

Tôm, cua, ốc, hến, giàu axit béo omega-3, giữ ẩm cho da, giảm viêm. Omega-3 cũng hỗ trợ sức khỏe tim mạch và não. Ăn thực phẩm này thường xuyên có thể giúp da khỏe mạnh, rạng rỡ đồng thời tăng cường sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Health Shots)