Những thực phẩm dễ gây tắc nghẽn đường thở

Món ăn cay, thịt đỏ, sữa hay dâu tây là những loại thực phẩm thúc đẩy cơn nghẹt mũi sớm hình thành và gây nên cảm giác khó chịu.

Nghẹt mũi hay tắc mũi là hiện tượng một bên hoặc cả hai bên mũi bị nghẹt do dịch nhầy hoặc niêm mạc mũi bị viêm sưng gây tắc nghẽn. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu cơ thể bị kích thích, nó sẽ tự tạo ra nhiều chất nhầy hơn để cố gắng đưa chất đó ra khỏi niêm mạc tế bào. Do đó, những gì chúng ta ăn cũng có thể ảnh hưởng đáng kể đến tình trạng sức khỏe. Sau đây là những loại thực phẩm có khả năng gây tắc nghẽn đường thở nhiều hơn những loại thực phẩm khác.

Thức ăn cay

Thực phẩm cay có thể gây chảy nước mũi ngay lập tức. Theo Eat This, Not That, thức ăn cay tạo ra nhiều histamine hơn trong cơ thể. Đây là một hợp chất gây viêm được tạo ra bởi các tế bào khi cơ thể đang trải qua một phản ứng dị ứng. Do đó, hành động cung cấp thêm histamine qua các món ăn cay có thể làm cho mô trong mũi bị sưng và dẫn đến nghẹt mũi.

Cẩn trọng với trái cây

Trái cây được biết đến là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Tuy nhiên, những người có tiền sử tắc nghẽn đường thở hoặc viêm xoang nên tránh dùng các loại thức ăn như chuối, dâu tây, đu đủ cà cà chua. Theo các chuyên gia y tế, ba loại trái cây này có thể thúc đẩy cơ thể giải phóng histamine, gây nên tình trạng tắc nghẽn.

Ngoài bất lợi trên, cà chua còn có tính axit cao nên có thể gây rắc rối cho những người bị trào ngược axit - axit di chuyển đến cổ họng có thể khiến nó bị sưng, có chất nhầy dính vào.

Chuối giàu chất dinh dưỡng nhưng lại có khả năng thúc đẩy cơ thể giải phóng histamine, gây nên chất nhầy nhiều ở khoang mũi. Ảnh: Freepik

Rượu, bia

Rượu vang có chứa histamine tự nhiên có thể khiến các mô mũi sưng lên, gây ra tình trạng nghẹt mũi khó chịu. Trong khi đó, hầu hết các loại bia đều có gluten và các loại rượu mạnh khác (như rượu whisky). Do đó, tiêu thụ nhiều rượu, bia có thể gây ra tình trạng tắc nghẽn đường thở mặc dù gluten được loại bỏ trong quá trình chưng cất.

Sữa

Sữa có thể là nguyên nhân kích thích các chất nhầy bên trong cơ thể sản xuất ồ ạt và khiến chúng trở nên đậm đặc hơn. Một nghiên cứu cho thấy, uống sữa làm kích thích tạo ra chất nhầy trong đường hô hấp, trong đó có phổi, cổ họng. Ngoài ra, protein từ việc tiêu hóa sữa cũng kích thích sản sinh chất nhầy dư thừa trong đường ruột. Nếu đang bị ho, người bệnh thường được khuyên nên tạm thời kiêng uống sữa để nhanh hồi phục.

Thực phẩm lên men

Mức độ histamine trong thực phẩm lên men có thể dao động dựa trên kỹ thuật chuẩn bị và quá trình lên men. Nhiều nghiên cứu cho thấy, dưa cải muối được chứng minh có chứa hàm lượng histamine cao hơn so với các loại thực phẩm thông thường khác. Đối với những người nhạy cảm với histamine, ăn dưa cải có thể làm tăng các triệu chứng dị ứng.

Các loại đậu

Các loại đậu như đậu tây, đậu xanh và đậu phộng được phát hiện là những tác nhân gây dị ứng chính ở bệnh nhân hen suyễn và những người bị sưng màng nhầy bên trong mũi.

Thịt đỏ

Thịt đỏ có thể khiến mũi hình thành nên chất nhầy nhiều hơn bình thường. Nguyên nhân do lượng protein cao có thể gây ra sự tích tụ quá nhiều chất nhờn trong hệ thống khoang mũi, làm cho các xoang bị rối loạn. Do đó, các chuyên gia y tế khuyến khích người có tiền sử dị ứng mũi nên thay thế các loại thịt đỏ bằng thịt gia cầm để duy trì lượng protein tốt.

Huyền My (Theo Eat This, Not That)