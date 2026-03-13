Những thói quen trẻ nên hình thành sớm

Cha mẹ nên dạy trẻ ăn uống cân bằng, vận động khoa học, ngủ đủ giấc và sử dụng thiết bị điện tử hợp lý để không ảnh hưởng đến trí não, thể chất.

Ăn uống lành mạnh

Cha mẹ có thể giúp bé làm quen với thức ăn theo cách vui nhộn, như chuẩn bị đĩa ăn nhiều màu sắc, tạo hình rau củ thành ngôi sao hoặc làm sinh tố giàu dinh dưỡng. Trẻ cũng có thể tham gia chọn nguyên liệu, rửa rau củ hay chế biến đơn giản để hiểu hơn về món ăn. Cha mẹ dạy trẻ kiến thức cơ bản về dinh dưỡng cân bằng, uống đủ nước, nhận biết khẩu phần và lợi ích của thực phẩm nguyên chất.

Vận động như vui chơi

Trẻ em không cần chế độ tập luyện nghiêm ngặt. Chạy nhảy ở sân chơi, khiêu vũ trong phòng khách, đạp xe đến công viên hay nhảy dây đều là những hoạt động thể chất. Vận động mỗi ngày giúp trẻ ngủ ngon, tập trung tốt và cảm thấy hạnh phúc hơn. Khi vận động trở thành thói quen thú vị, trẻ sẽ hình thành lối sống năng động.

Ưu tiên giấc ngủ

Trẻ em ngủ đủ giấc sẽ vui vẻ, tập trung và ít cáu kỉnh hơn. Dạy trẻ tầm quan trọng của thói quen ngủ lành mạnh có thể điều chỉnh tâm trạng, hành vi và hỗ trợ sự phát triển não bộ. Nên duy trì những thói quen đơn giản trước khi ngủ như đánh răng, thay quần áo ngủ, đọc truyện và tránh sử dụng thiết bị điện tử.

Vệ sinh cá nhân đúng cách

Phụ huynh hướng dẫn con hình thành thói quen rửa tay, đánh răng hai lần mỗi ngày, giữ móng tay sạch và tắm rửa thường xuyên. Cha mẹ dùng bàn chải nhiều màu sắc, xà phòng tạo bọt hoặc bài hát dạy rửa tay có thể khuyến khích trẻ vui vẻ thực hiện. Những thói quen nhỏ này có thể bảo vệ trẻ khỏi nhiễm trùng, nâng cao ý thức về sức khỏe và hình thành kiến thức cơ bản trong chăm sóc cơ thể.

Thể hiện cảm xúc

Trẻ em cần biết cách thể hiện cảm xúc của mình như tức giận, nỗi buồn, sự phấn khích, nỗi sợ hãi. Khi chúng học được từ sớm rằng cảm xúc không phải là "xấu". Khuyến khích những cuộc trò chuyện cởi mở, thừa nhận cảm xúc, dạy kỹ thuật làm dịu tinh thần như hít thở sâu hoặc vẽ cũng quan trọng.

Đọc sách để giải trí

Sách giúp tăng cường trí tưởng tượng, mở rộng vốn từ vựng, cải thiện khả năng tập trung và học cách đồng cảm với người khác. Trẻ có thể đọc truyện tranh, truyện phiêu lưu, truyện cổ tích. 10 phút đọc sách cùng bé mỗi tối có tác dụng nuôi dưỡng sự tò mò, tình yêu học hỏi, gắn kết tình cảm gia đình.

Sử dụng thiết bị màn hình điện tử đúng cách

Dạy về an toàn kỹ thuật số, sử dụng màn hình có trách nhiệm rất cần thiết. Cha mẹ có thể đặt ra các giới hạn như không sử dụng thiết bị trong bữa ăn hoặc trước khi đi ngủ. Điều này có thể bảo vệ sức khỏe tinh thần, chất lượng giấc ngủ, khả năng tập trung của trẻ.

Dành thời gian tiếp xúc với ánh nắng

Chơi ngoài trời giúp trẻ tăng cường miễn dịch, củng cố xương, phát triển vận động và khơi gợi trí tưởng tượng. Một chuyến đi bộ ngắn cũng là cơ hội để cha mẹ dạy trẻ về môi trường, cây cỏ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)