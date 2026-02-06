Thiết bị điện tử ảnh hưởng đến tinh thần trẻ em thế nào

Trẻ dành nhiều giờ trước xem thiết bị điện tử ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, gây thiếu ngủ, căng thẳng, tăng nguy cơ rối loạn tâm lý.

Rối loạn giấc ngủ

Ánh sáng xanh phát ra từ màn hình điện thoại thông minh có thể gây rối loạn giấc ngủ, đặc biệt khi trẻ sử dụng thiết bị trước giờ đi ngủ. Rối loạn giấc ngủ kéo dài có thể dẫn đến thay đổi tâm trạng, cáu gắt, giảm khả năng tập trung và cuối cùng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Giảm hoạt động thể chất, tương tác xã hội

Trẻ thường xuyên sử dụng màn hình điện tử như điện thoại, máy tính bảng có thể hạn chế hoạt động thể chất, ít trò chuyện với mọi người. Trẻ lười vận động, không giao lưu dẫn đến cảm giác bị cô lập, cô đơn, ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Nội dung không phù hợp

Khi trẻ tiếp cận các nội dung tiêu cực trên mạng hoặc thông tin sai lệch, sức khỏe tinh thần có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ căng thẳng, lo âu hoặc trầm cảm. Trẻ cũng dễ bắt chước những hành vi không phù hợp, trở nên bốc đồng hoặc hung hăng hơn.

Trẻ tự ti, so sánh bản thân với người khác

Trẻ có thể so sánh bản thân với bạn bè có thành tích tốt hơn, từ đó nảy sinh cảm giác tự ti, xấu hổ. Thời gian sử dụng màn hình kéo dài cũng góp phần làm tăng căng thẳng và áp lực tâm lý ở trẻ.

Dấu hiệu trẻ bị ảnh hưởng bởi việc sử dụng màn hình điện tử bao gồm dễ cáu gắt, tâm trạng thay đổi thất thường, đột ngột nổi giận. Trẻ cũng có thể gặp khó khăn trong việc tập trung, kết quả học tập giảm sút, kèm theo các triệu chứng như đau đầu, mỏi mắt, đau cổ. Các rối loạn giấc ngủ như khó ngủ hay thức giấc ban đêm, buồn ngủ vào ban ngày cũng thường gặp.

Cha mẹ đóng vai trò then chốt trong việc quản lý thời gian sử dụng điện thoại thông minh của con, từ đó giúp giảm nguy cơ căng thẳng và lo âu. Người lớn nên áp dụng một số biện pháp như:

Đặt giới hạn thời gian sử dụng màn hình rõ ràng: Phụ huynh không nên cho trẻ sử dụng điện thoại quá 1-2 giờ mỗi ngày cho mục đích giải trí, đồng thời hạn chế dùng thiết bị ít nhất 1-2 giờ trước khi đi ngủ. Thời gian sử dụng chỉ nên kéo dài hơn trong trường hợp thực sự cần thiết như học trực tuyến.

Thúc đẩy các hoạt động gắn kết: Chỉ định thời gian, địa điểm không được phép sử dụng điện thoại ví dụ như trong bữa ăn, thời gian quây quần bên gia đình.

Trao đổi cởi mở về việc sử dụng điện thoại: Thảo luận về tác của việc sử dụng quá mức, giúp trẻ nhận biết khi nào thời gian sử dụng điện thoại gây ra vấn đề.

Giám sát nội dung, ứng dụng: Đảm bảo trẻ sử dụng các ứng dụng phù hợp với độ tuổi, tránh nội dung có hại hoặc gây căng thẳng.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)