Những thói quen ăn uống giúp giảm hôi miệng

Uống đủ nước, hạn chế thực phẩm và đồ uống gây mùi, dùng thêm sữa chua, trà thảo mộc giảm mùi hôi miệng.

Hôi miệng có thể bắt nguồn từ thực phẩm, có thể khắc phục nhờ thay đổi một số thói quen ăn uống dưới đây.

Uống đủ nước

Khô miệng là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới hôi miệng, hơi thở nặng mùi vào buổi sáng. Nước bọt giúp làm sạch vi khuẩn, mảnh vụn, mảng bám thức ăn. Uống 6-8 cốc nước mỗi ngày để duy trì độ ẩm trong miệng, loại bỏ mảnh vụn thức ăn còn sót lại.

Hạn chế thực phẩm gây mùi

Cơ thể hấp thu mùi vị của thực phẩm vào dạ dày nên hơi thở có thể có mùi hàng giờ sau ăn. Đánh răng không thể loại bỏ hoàn toàn mùi hôi trong miệng. Hạn chế ăn hành, tỏi, tỏi tây, hẹ... giúp ngăn mùi hơi thở.

Hạn chế cà phê, rượu

Các hợp chất hóa học trong những đồ uống này làm thay đổi môi trường trong miệng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây mùi phát triển. Uống quá nhiều caffeine còn khô miệng, tăng mùi hôi.

Sau khi uống cà phê, rượu nên súc miệng kỹ bằng nước sạch hoặc hỗn hợp backing soda với nước và chờ khoảng 30 phút hãy đánh răng. Tránh đánh răng ngay khi dùng đồ uống này vì chúng có tính axit có thể làm mòn răng.

Uống đủ nước, giảm cà phê, rượu có thể giảm hôi miệng. Ảnh: Freepik

Uống trà thảo mộc

Uống trà thảo mộc vị thơm mát như thì là, hoa hồi, đinh hương, quế... giúp loại bỏ mùi hôi sau khi ăn thực phẩm có mùi. Một số cũng chứa chất chống vi khuẩn gây hôi miệng. Khi pha đồ uống, nên dùng nước nóng và ngâm trong vài phút.

Ăn sữa chua

Sữa chua chứa lợi khuẩn probiotic giảm lượng vi khuẩn xấu trong miệng, cải thiện tình trạng hơi thở nặng mùi.

Nghiên cứu năm 2017 đăng trên Tạp chí y khoa The Journal of Clinical Pediatric Dentistry đã so sánh tác động của sữa chua chứa lợi khuẩn và kẹo cao su xylitol với lượng vi khuẩn gây hôi miệng streptococcus mutans (S.mutans) trong nước bọt.

50 người có hàm lượng S.mutans cao trong nước bọt được chia thành hai nhóm. Một nhóm ăn 200 g sữa chua chứa men vi sinh mỗi ngày, nhóm còn lại nhai hai viên kẹo cao su xylitol ba lần mỗi ngày sau bữa ăn.

Kết quả cho thấy ăn sữa chua chứa lợi khuẩn có thể giúp ngăn ngừa sâu răng, cải thiện hôi miệng tương đương nhai kẹo cao su xylitol.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today, Wikihow)

Độc giả có thể đặt câu hỏi về bệnh hô hấp tại đây để được bác sĩ giải đáp.