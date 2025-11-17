Những tác dụng phụ khi ăn nhiều đậu nành

Ăn quá nhiều đậu nành dễ dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố, vấn đề tiêu hóa, khó hấp thụ dưỡng chất.

Đậu nành là nguồn protein phổ biến cho người ăn chay. Chúng giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất, hợp chất như isoflavone giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol, xương chắc khỏe. Mỗi người nên tiêu thụ ở mức khoảng 25 g protein đậu nành mỗi ngày. Ăn quá nhiều thực phẩm này dễ gây ra các tác dụng phụ.

Mất cân bằng nội tiết tố, rối loạn tuyến giáp

Đậu nành giàu phytoestrogen - hợp chất có nguồn gốc từ thực vật tương tự estrogen, có thể ảnh hưởng đến sự mất cân bằng hormone nếu ăn với số lượng lớn. Isoflavone trong thực phẩm cũng dễ tác động đến chức năng tuyến giáp. Người bị suy giáp, đang dùng thuốc điều trị tuyến giáp nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi bổ sung đậu nành vào chế độ ăn.

Vấn đề về tiêu hóa

Đậu nành chứa một lượng chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, ăn quá nhiều chất xơ cùng lúc gây phản tác dụng dẫn đến đầy hơi, chướng bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy. Người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc vấn đề tiêu hóa khác nên ăn đậu nành ở mức vừa phải, tăng dần lượng tiêu thụ để ruột thích nghi.

Giảm hấp thụ chất dinh dưỡng

Đậu nành chứa nhiều axit phytic, một khoáng chất dinh dưỡng liên kết với các khoáng chất như sắt, kẽm, canxi, làm giảm khả năng hấp thụ của cơ thể. Ăn nhiều đậu nành trong thời gian dài dễ gây thiếu hụt khoáng chất, nhất là ở người ăn chay, không có kế hoạch dinh dưỡng hợp lý. Các sản phẩm đậu nành lên men như tempeh hoặc miso có hàm lượng axit phytic thấp là lựa chọn tốt để tiêu thụ thường xuyên.

Sỏi thận

Đậu nành có oxalat - hợp chất góp phần hình thành sỏi thận ở người dễ mắc bệnh. Người có tiền sử sỏi thận hoặc vấn đề tiêu hóa nên thận trọng khi tiêu thụ nguồn thực phẩm này.

Tăng nguy cơ tăng cân

Dù thực phẩm này có hàm lượng calo thấp hơn nhiều nguồn protein động vật khác nhưng ăn nhiều sản phẩm từ đậu nành có thể làm tăng thêm calo, tăng cân theo thời gian.

Tương tác với thuốc

Thực phẩm này có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc tuyến giáp và liệu pháp hormone estrogen. Người đang dùng thuốc theo toa, điều trị các vấn đề về nội tiết tố hoặc tuyến giáp nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi tăng lượng đậu nành vào chế độ ăn.

Biến động lượng đường trong máu

Các sản phẩm từ đậu nành đã qua chế biến hoặc có hương vị thường có đường bổ sung ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Người bị tiểu đường hoặc kháng insuline nên kiểm tra nhãn mác cẩn thận, chỉ sử dụng món ăn từ đậu nành nguyên chất như đậu edamame, đậu phụ hoặc sữa đậu nành không đường. Kết hợp tiêu thụ thực phẩm với protein, chất béo lành mạnh, chất xơ góp phần ổn định lượng đường trong máu.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)