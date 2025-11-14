Vì sao ăn đậu nành có thể giảm mỡ máu?

Đậu nành giàu protein thực vật, isoflavone, chất xơ hòa tan có thể giảm cholesterol xấu, nhờ đó cải thiện chỉ số mỡ máu.

100 g đậu nành nấu chín cung cấp khoảng 173 calo, 16,6 g protein, 9 g carbohydrate, 6 g chất xơ, 9 g chất béo chủ yếu là chất béo không bão hòa. Thực phẩm này cũng giàu vitamin nhóm B, kali, magie và các hợp chất thực vật có lợi.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết protein đậu nành chứa các peptide có khả năng giảm LDL-cholesterol (cholesterol xấu) bằng cách tăng phân hủy LDL tại gan đồng thời làm giảm hấp thu cholesterol ở ruột. Bổ sung protein từ đậu nành đều đặn có thể giảm khoảng 4-6% LDL, đặc biệt hiệu quả ở người rối loạn mỡ máu.

Isoflavone là hoạt chất đặc trưng của đậu nành, có tính chống oxy hóa và chống viêm, có thể bảo vệ lớp nội mô mạch máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa. Isoflavone còn ảnh hưởng tích cực đến chuyển hóa lipid, hỗ trợ giảm cholesterol toàn phần, triglycerid, từ đó cải thiện tuần hoàn và giảm nguy cơ tắc mạch.

Chất xơ hòa tan trong đậu nành có thể tạo gel trong đường ruột, gắn kết cholesterol và acid mật, làm tăng thải ra ngoài, kiểm soát mỡ máu tốt hơn. Kali, magie tự nhiên giúp điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng lên hệ tim mạch.

Ngoài tác dụng với tim mạch, đậu nành còn chứa lecithin hỗ trợ chuyển hóa chất béo ở gan, hạn chế tích tụ mỡ nội tạng. Vitamin B, magie và các hợp chất thực vật giúp giảm stress oxy hóa, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe xương.

Người trưởng thành có thể dùng 1-2 khẩu phần thực phẩm từ đậu nành mỗi ngày, tương đương một ly sữa đậu nành, 100-150 g đậu phụ hoặc hạt đậu nành nấu chín. Nên lựa chọn sản phẩm ít đường, hạn chế đồ chiên từ đậu phụ vì có thể tăng lượng chất béo bão hòa.

Người bị suy giáp, đang điều trị bằng hormone tuyến giáp hoặc có tiền sử dị ứng đậu nành cần tham khảo ý kiến bác sĩ. Người bệnh thận mạn tránh dùng quá mức vì đậu nành giàu protein và kali.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị kết hợp chế độ ăn nhiều rau xanh, ngũ cốc nguyên cám, hạn chế chất béo bão hòa, giảm muối, duy trì vận động 150 phút mỗi tuần để tối ưu hiệu quả kiểm soát mỡ máu. Những người có triệu chứng như đau tức ngực, mệt bất thường, huyết áp cao kéo dài hoặc xét nghiệm phát hiện rối loạn lipid máu nên khám khoa nội tổng hợp để được đánh giá tình trạng sức khỏe toàn diện, tư vấn chế độ ăn phù hợp. Bổ sung các tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trọng Nghĩa