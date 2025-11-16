6 tình trạng xảy ra với cơ thể khi thiếu omega-3

Cơ thể thiếu omega-3 tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, da, tóc khô, thường đau, cứng khớp, thị lực suy giảm, dễ viêm nhiễm.

Omega-3 giúp duy trì chức năng não bộ, sức khỏe tim mạch, sự khỏe mạnh của tế bào. Cơ thể không thể tự sản xuất omega-3 nên phải bổ sung từ chế độ ăn uống. Người trưởng thành khỏe mạnh cần bổ sung 250-500 mg chất béo này mỗi ngày để duy trì sức khỏe tổng thể. Người thiếu chất béo lành mạnh này thường gặp những vấn đề sau.

Tăng viêm trong cơ thể

Omega-3, đặc biệt là EPA, DHA, có đặc tính chống viêm. Thiếu hụt hai chất này gây ra tình trạng viêm quá mức trong cơ thể, dẫn đến các bệnh mạn tính như bệnh tim, viêm khớp, tiểu đường type 2, thậm chí là ung thư. DHA trong axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển thần kinh, phòng ngừa bệnh tật, giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer ở người cao tuổi.

Các vấn đề về nhận thức, tâm trạng

Thiếu DHA có liên quan đến các vấn đề về tư duy, trí nhớ, học tập. Não bộ có gần 60% chất béo, DHA là một trong những thành phần cấu trúc quan trọng nhất. Omega-3 có tác dụng cải thiện tâm trạng, đặc biệt là với người bị trầm cảm từ trung bình đến nhẹ.

Sức khỏe tim mạch không tốt

Omega-3 đảm bảo mạch máu khỏe mạnh, giảm triglyceride, duy trì huyết áp bình thường. Nồng độ chất béo này thấp có thể gây hình thành mảng bám, loạn nhịp tim, tăng nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim. Omega-3 từ cá và dầu cá được Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) khuyến nghị sử dụng để giảm các biến cố tim mạch như đột quỵ tim.

Da và tóc khô

Omega-3 giúp nuôi dưỡng da đầu và sợi tóc từ sâu bên trong, tạo độ ẩm tự nhiên cho tóc. Khi thiếu chất dinh dưỡng này tóc trở nên khô, xơ, dễ gãy, thiếu sức sống và có thể dẫn đến gàu, ngứa da đầu.

Cứng khớp và đau khớp

Omega-3 làm giảm đau, cứng khớp, hữu ích với người mắc bệnh viêm khớp dạng thấp. Thiếu hụt chất dinh dưỡng này gây khó chịu cho khớp.

Thiếu omega-3 dễ gây đau khớp. Ảnh: AI

Các vấn đề về thị lực

DHA có nhiều trong võng mạc, thiếu hụt chất dinh dưỡng này về lâu dài có thể dẫn đến những vấn đề về thị lực, khô mắt hoặc thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Chế độ ăn đủ axit béo omega-3 đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt.

Để tăng cường lượng omega-3 trong cơ thể, mỗi người hãy bổ sung nhiều cá béo như cá hồi, cá thu vào chế độ ăn. Hạt lanh, hạt chia, quả óc chó, trứng... cũng giàu omega-3. Với người không hấp thụ đủ omega-3 từ thực phẩm, dầu cá chất lượng cao hoặc thực phẩm bổ sung từ tảo có thể giúp ích. Tuy nhiên, nhóm người này nên tham khảo bác sĩ trước khi bổ sung.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)